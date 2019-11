Maltempo Toscana | in Maremma oltre 3 milioni di danni per l’agricoltura

Emergenza Maltempo in Toscana : a Grosseto in gommone per le strade : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, colpita dal maltempo. Diversi allagamenti nel Grossetano. Nel video, il salvataggio di alcune persone rimaste bloccate nel comune di Civitella Paganico. (Vigili del fuoco) Redazione ?

Maltempo Toscana : dichiarato lo stato di emergenza regionale : A seguito all’ondata di Maltempo è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale in Toscana: è quanto fatto dalla Giunta regionale, su proposta del presidente Enrico Rossi, in apertura della seduta di questa mattina. La dichiarazione consentirà anche di chiedere al governo un’analoga dichiarazione di emergenza nazionale, consentendo così di attivare finanziamenti e di velocizzare le procedure a favore sia dei soggetti pubblici che ...

Maltempo - allerta rossa in Friuli - Toscana ed Emilia : Le prossime ore si preannunciano particolarmente difficili per parte del centro nord del Paese, con l'ondata di Maltempo che non accenna a rallentare. La Protezione Civile ha fissato l'allerta rossa con elevata criticità per rischio idrogeologico nella zona del bacino del Livenza e del Lemene in Friuli Venezia Giulia.Nello specifico, secondo la Protezione Civile del Friuli, questi sono i comuni più a rischio: Andreis, Arba, Aviano, Azzano ...

Toscana : si attenua Maltempo - graduale ritorno alla normalità : Firenze – In Toscana nottata tranquilla sul fronte maltempo. Le piene dei fiumi sono calate lentamente in tutta la regione. È quanto emerge dall’analisi della sala operativa unificata della protezione civile Toscana. Nelle ultime ore il quadro si sta avviando alla normalizzazione. Alle 12 la protezione civile iniziera’ a stilare un primo elenco dei danni patiti nelle zone piu’ colpite. Nel dettaglio, a Pisa la situazione ...

Maltempo Toscana : notte tranquilla e situazione sotto controllo : Le piene dei fiumi, seppur lentamente, calano in tutta la Toscana: è quanto emerge dal punto effettuato stamattina presso la Sala operativa unificata della Protezione civile, secondo quanto comunicato dalla Regione. La ricognizione con i territori interessati dal Maltempo delle ultime ore ha dato un quadro in via di normalizzazione. A Pisa la situazione è sotto controllo, in nottata nessun problema particolare. La piena dell’Arno sta ...

Maltempo Toscana : a Pisa l’ondata di piena dell’Arno passa senza danni : L’ondata di piena dell’Arno a Pisa è passata senza creare danni. Restano chiuse oggi scuole, università, attività commerciali, ma anche altri uffici privati aperti al pubblico come banche e uffici postali. Il livello del fiume è in lieve ma progressivo calo anche se resta sopra il secondo livello di guardia a 4,76 metri. Al picco della piena era 4,80 metri. Il dispositivo di sicurezza predisposto ieri ha comportato, tra le altre ...

Maltempo - allarme fiumi in Toscana ed Emilia. DIRETTA : Fa paura il Reno nel Bolognese: “Sarà una piena storica”, dice il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini. L'Arno oltre il primo livello di guardia minaccia Firenze. In Alto Adige una valanga travolge un centro abitato in Val Martello: danni alle case, ma nessun ferito

Maltempo : in Emilia e Toscana esondano i fiumi. Paura per l'Arno - valanga in Alto Adige : È allerta in 11 Regioni. A Pisa l'ondata di piena attesa nella notte, chiusi i ponti dal pomeriggio. A Roma grave un ragazzo nell’auto schiacciata da un albero

Maltempo - tregua in Toscana : da Empoli a Firenze un momentaneo sospiro di sollievo - 25 famiglie rientrano a casa : E’ defluita senza particolari problemi la piena del fiume Arno a Empoli (Firenze) e negli altri comuni dell’Empolese Valdelsa. A causa della pioggia a Empoli piazza Farinata degli Uberti, la principale del centro storico, è completamente allagata e per questo sono entrate in funzione idrovere. L’allarme per il fiume Elsa in provincia di Firenze è rientrato. Il livello del fiume si è abbassato. Con il miglioramento delle ...

Maltempo Toscana - le immagini delle Cascate del Gorello dopo la devastazione : il dramma delle Terme di Saturnia [FOTO e VIDEO] : Le Terme di Saturnia sono irriconoscibili: le Cascate del Gorello dopo il Maltempo degli ultimi giorni hanno un aspetto sconvolgente. Il passaggio delle ondate di piena ha letteralmente stravolto il territorio intorno alla struttura, ben noto per le sue proprietà termali Toscana, le Cascate del Gorello devastate dal Maltempo [VIDEO] Maltempo Toscana, il fango travolge le Terme di Saturnia [VIDEO] L'articolo Maltempo Toscana, le immagini delle ...

Maltempo : situazione critica in Toscana - preoccupazione per Firenze : E‘ allerta idraulica nel comprensorio del Consorzio di bonifica Medio Valdarno attorno alla città di Firenze: quasi tutti i corsi d’acqua sono oltre il secondo livello di guardia; tutti gli impianti idrovori sono in funzione e le casse di espansione sono state attivate. Il fiume Arno è esondato per qualche centinaio di metri in località Sieci a Pontassieve: chiuso un tratto della Strada Statale Tosco-Emiliana ed evacuate alcune ...

Maltempo - storica piena dell’Arno in Toscana : “non era così dal 1992”. Coprifuoco a Pisa - in azione l’esercito [FOTO e VIDEO] : Situazione critica in Toscana per la piena dell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente Pisa, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per la piena dell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (Pisa), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la ...

Maltempo : a Venezia picco di marea a 150 centimetri - poi scende. In Emilia e Toscana esondano fiumi. Scuole chiuse in molti comuni : L’Arno che esonda in Toscana, il Brennero isolato per tutta la mattina, 60mila famiglie senza corrente in Alto Adige, la provincia di Roma alle prese con allagamenti e alberi caduti a causa del forte vento. Uno caduto nella tarda serata di sabato ad Albano Laziale ha gravemente ferito un automobilista. E ancora l’Emilia Romagna alle prese con fiumi esondati e Venezia di nuovo in balia di un’alta marea eccezionale, ...

Maltempo - storica piena dell’Arno in Toscana : “non era così dal 1992”. Coprifuoco a Pisa - in azione l’esercito : Situazione critica in Toscana per la piena dell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente Pisa, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per la piena dell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (Pisa), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la ...