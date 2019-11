Maltempo Pisa | il sindaco | “Il nostro Mose ottocentesco ha funzionato | emergenza finita”

Maltempo Toscana : a Pisa l’ondata di piena dell’Arno passa senza danni : L’ondata di piena dell’Arno a Pisa è passata senza creare danni. Restano chiuse oggi scuole, università, attività commerciali, ma anche altri uffici privati aperti al pubblico come banche e uffici postali. Il livello del fiume è in lieve ma progressivo calo anche se resta sopra il secondo livello di guardia a 4,76 metri. Al picco della piena era 4,80 metri. Il dispositivo di sicurezza predisposto ieri ha comportato, tra le altre ...

Maltempo - a Pisa si attende la piena dell’Arno : ospedale messo in sicurezza - stop alle attività ambulatoriali : L’Asl Toscana Nord Ovest fa sapere che a Pisa “verrà sospesa l’attività del dipartimento di prevenzione di via Matteucci, di tutte le sedi distrettuali (escluse quelle del litorale), dei centri diurni per disabili e anziani e del centro direzionale di ospedaletto. Il distretto resterà aperto e sarà regolare anche l’attività dell’ospedale“. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa ha deciso il ...

Maltempo - storica piena dell’Arno in Toscana : “non era così dal 1992”. Coprifuoco a Pisa - in azione l’esercito [FOTO e VIDEO] : Situazione critica in Toscana per la piena dell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente Pisa, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per la piena dell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (Pisa), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la ...

Maltempo - storica piena dell’Arno in Toscana : “non era così dal 1992”. Coprifuoco a Pisa - in azione l’esercito : Situazione critica in Toscana per la piena dell’Arno che ha allagato Empoli e molte altre località e adesso minaccia fortemente Pisa, dov’è mobilitato l’esercito. Sono iniziate le opere di manovra nel basso Valdarno per la piena dell’Arno: aperte le paratoie della cassa di espansione di Roffia, a San Miniato (Pisa), ed è dunque iniziato l’invaso dell’acqua che continuerà per le prossime ore. E stata avviata la ...

Maltempo Pisa : il Prefetto invita i sindaci di tutta la provincia a tenere le scuole chiuse domani 18 novembre : Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha invitato i sindaci dei comuni della provincia di Pisa a valutare, “in relazione al particolare stato dei luoghi, l’opportunità di limitare, a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti delle popolazione attraverso le necessarie misure precauzionali, anche con riferimento alla adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici“. L’invito ...

Maltempo Toscana : il Cecina esonda tra Pisa e Livorno e invade le campagne : Il fiume Cecina ha rotto gli argini a Casagiustri, nel comune di Montescudaio, al confine fra la provincia di Pisa e quella di Livorno e ha invaso boschi e campi. Il livello del fiume continua a salire. La situazione ricorda quella del 2014, l’ultima piena con esondazione e danni. Il colmo della piena è previsto intorno alle 15.30. Al sicuro le circa 500 persone evacuate questa mattina. L'articolo Maltempo Toscana: il Cecina esonda tra ...

Maltempo - piena dell’Arno : domani scuole chiuse a Pisa : domani, 18 novembre 2019, scuole e asili di ogni ordine e grado rimarranno chiusi nel Comune di Pisa, chiusi dalle 18:30 di oggi fino alle 12 di domani anche gli esercizi commerciali e gli edifici pubblici: lo ha annunciato il sindaco di Pisa, Michele Conti, in conferenza stampa assieme al responsabile della Protezione Civile, Luca Padroni. I lungarni della città sono già chiusi da questa mattina e sulle spallette sono state montate le paratie ...

Maltempo - piena dell’Arno a Firenze e Pisa : “Non ci sono situazioni particolari di rischio” : La piena dell’Arno sta transitando a Firenze ma la cassa di espansione di Figline Valdarno non è stata utilizzata e ciò significa che Firenze non è particolarmente a rischio: lo ha spiegato il governatore Enrico Rossi in occasione della conferenza stampa tenuta alla sala operativa della protezione civile regionale. Rossi ha spiegato che si possono prevedere esondazioni nei canali minori della Piana. Dalle 13 allerta rossa per l’Arno ...

Maltempo - storica piena dell’Arno : prime esondazioni a monte - Firenze e Pisa col fiato sospeso. “Salite ai piani alti” [FOTO e VIDEO] : Situazione critica per il Maltempo in Toscana: l’ultimo passaggio temporalesco ha scaricato quantitativi pluviometrici impressionanti (spiccano i 154mm di Manciano nel grossetano, ma anche sull’Appennino fiorentino e pistoiese molte località hanno superato i 110mm di pioggia), che hanno fatto innalzare ulteriormente tutti i corsi d’acqua della Regione. In modo particolare l’Arno fa paura lungo tutto il suo corso. ...

Maltempo Toscana : esonda il Cecina nel Pisano - 500 evacuati nel Livornese : E’ esondato questa mattina, senza creare danni, il fiume Cecina, nel Pisano, in zona Verde Oasi fra Saline di Volterra e Ponteginori (Comune di Montecatini ValdiCecina) a causa delle forti piogge della notte. Allagate alcune aree non abitate e aziende agricole. L’area è monitorata dai vigili del fuoco di Saline di Volterra. In via precauzionale sono state evacuate 500 persone a Cecina (Livorno) per l’arrivo della prevista piena ...

Maltempo - a Pisa si monitora l'Arno - attesa piena per la serata : Riunione del Centro coordinamento soccorsi provinciale di Pisa stamani alle 6. Disposto l'avvio, in via precauzionale, di alcune delle misure previste

Maltempo Pisa - attivate misure antipiena : lungarni chiusi al traffico per montare paratie : Si è svolta questa mattina in Prefettura a Pisa la riunione del Centro coordinamento soccorsi provinciale, durante la quale è stato disposto l’avvio, in via precauzionale, di alcune delle misure previste dal piano di protezione civile per fronteggiare l’eventuale piena dell’Arno, che i modelli prevedono per la città di Pisa nel periodo compreso fra il tardo pomeriggio e la sera. Squadre operative del Genio Civile hanno dato indicazioni per il ...

Maltempo Pisa - il sindaco : “Probabile piena dell’Arno domani alle 19” : “I modelli della Protezione civile prevedono che Pisa sarà raggiunta da una probabile ondata di piena del fiume Arno per domani alle 19“, ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti al termine di una riunione convocata in prefettura in seguito all’allerta meteo arancione che investe da stasera anche il territorio Pisano. “Abbiamo appena terminato una riunione operativa – ha aggiunto Conti – e stiamo monitorando ...

Maltempo Toscana : crolla porzione di tetto in un edificio a Pisa - nessun ferito : Crollo di una porzione del tetto di uno stabile in via del Borghetto a Pisa, a ridosso del centro storico della città, probabilmente a causa delle infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge di questi giorni. nessuno è rimasto coinvolto nel crollo poiché l’edificio è disabitato. A dare l’allarme oggi sono stati i vicini, dopo aver sentito il fragore dei detriti finiti a terra. I vigili del fuoco non hanno riscontrato per ora ...