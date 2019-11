Maltempo nel Golfo di Gaeta | la “Signora del Vento” alla deriva | avviato il recupero

Maltempo Emilia-Romagna : il Reno sorvegliato speciale - ancora interventi nel Bolognese : In Emilia–Romagna è ancora alta l’attenzione rivolta alle piene dei fiumi, in particolare il Reno. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato colmi di piena e l’intero bacino del Reno è costantemente monitorato dai tecnici della protezione civile e dalle forze dell’ordine. Sorvegliati speciali gli argini di fiumi e canali, in particolare, nelle province di Bologna, Modena e Ravenna. L’allerta rossa ...

Nuovo ciclone sull'Italia nel week end - Maltempo in estensione anche al centro sud : Roma - Correnti di aria fredda di estrazione polare transitano sul nord Atlantico e raggiungono l'Europa centro-occidentale, alimentando una vasta area depressionaria tra la Francia e la Penisola Iberica. Tra sabato e domenica tale situazione favorirà la formazione di un vortice ciclonico destinato a transitare dal Mediterraneo centrale verso l'Italia, comportando altro forte maltempo accompagnato da una nuova tempesta di vento. ...

Maltempo in Liguria - neve nell'entroterra. Frana nello Spezzino - tre famiglie isolate : Nelle prossime ore i fenomeni nevosi andranno lentamente attenuandosi (con quota neve in rapido rialzo) ed è attesa una generale, temporanea pausa nelle precipitazioni

Maltempo : Cecina - possono rientrare nelle loro case i 516 evacuati : possono rientrare nelle loro abitazioni i 516 cittadini evacuati da questa mattina alle 7 per le condizioni critiche del fiume Cecina. Poco fa, a conclusione di un altro sopralluogo del sindaco Lippi e dei vigili del fuoco per verificare i livelli del fiume nelle aree a rischio della Cinquantina e della Foce, e’ stato dato l’ok per il rientro degli sfollati che per oltre 15 ore sono stati ospitati in strutture del Comune e aiutati ...

Maltempo in Campania : scuole chiuse nel Casertano - fulmine a Battipaglia due feriti : L’ondata di Maltempo si sta abbattendo anche in Campania. Le autorità della provincia di Caserta hanno disposto la chiusura delle

Maltempo : salvata una famiglia nel senese - recuperati con l’elicottero : I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti a Sovicille, in località Brenna, per soccorrere alcune persone rimaste bloccate a causa dell’acqua in aperta campagna. Tre persone e una bambina sono state verricellate dall’elicottero ‘Drago’, mentre per tre uomini e otto cani è stata fatta una cordata e sono stati recuperati da personale dei vigili del fuoco a terra. Successivamente è stata recuperata anche ...

Maltempo : frana nell’Oltrepo’ Pavese - emergenza e strada chiusa : Il Maltempo non ha dato tregua all’Oltrepo’ Pavese che nel primo pomeriggio di oggi ha fatto i conti con una frana nella zona montana a Varzi (Pavia). I detriti hanno invaso la strada provinciale 91 che collega Varzi alla localita’ Castellaro, vicino alla frazione Monteforte. L'articolo Maltempo: frana nell’Oltrepo’ Pavese, emergenza e strada chiusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : sorpresi dalla neve a 2.085 metri di quota - tre salvati nel bergamasco : Erano partiti ieri pomeriggio per raggiungere il bivacco Citta’ di Clusone, a 2.085 metri di quota, in provincia di Bergamo. Avevano in programma di passare li’ la notte e di scendere oggi, ma la neve e il Maltempo lo hanno impedito. Sono stati cosi’ soccorsi oggi pomeriggio tre ragazzi, due di Milano e uno di Brugherio, tra i 21 e i 23 anni. Il Soccorso alpino e’ stato allertato verso le 11,30. I soccorritori, in tutto ...

Maltempo nel biellese : la neve danneggia la funivia di Oropa : La prima abbondante neve nel biellese ha danneggiato la funivia che da Oropa sale al Lago del Mucrone, a quota 1900 metri. Un componente meccanico nella stazione a monte dell’impianto ha avuto un guasto e per questo e’ stato fermato. Non c’erano persone a bordo e i tecnici hanno subito provveduto a smontare il pezzo, piuttosto ingombrante, e trasportarlo a valle con un gatto delle nevi, i cui cingoli hanno inevitabilmente ...

Maltempo - piena del Reno : nel Bolognese 250 evacuati : Evacuate circa 250 persone a Longara, frazione del Comune di Calderara (Bologna), in vista della piena del Reno, attesa nel pomeriggio: lo ha deciso il sindaco Giampiero Falzone, con un’ordinanza a tutela dell’incolumità dei cittadini che abitano in prossimità dell’argine. I residenti devono lasciare le proprie abitazioni e possono andare, “qualora non abbiano una propria alternativa, presso il punto di accoglienza ...

Maltempo Toscana : criticità nel Livornese - nel Grossetano e nel Senese : “Un’altra criticità è a Cecina nel Livornese. Il picco di piena sta arrivando, ma c’è ancora una cassa non invasata. Il Grossetano è stato martoriato dalla pioggia, la tromba d’aria ha fatto danni su Orbetello e su Manciano. C’è stata l’esondazione del Magione. Un’ordinanza del sindaco ha stabilito che chi abita al pianoterra dovesse salire al primo piano, e chi dista meno di 400 metri dai corsi ...

Maltempo nell’Orvietano : il fiume Paglia supera i 4 metri : Anche l’Orvietano viene colpito in queste ore dagli effetti del Maltempo, con il fiume Paglia che nella notte tra sabato e domenica ha raggiunto il livello di 4.20 metri: lo ha reso noto il sindaco, Roberta Tardani, sulla propria pagina Facebook. Il primo cittadino ha spiegato che la protezione civile “sta monitorando il territorio per la verifica di eventuali danni anche nei comuni del comprensorio“. Pioggia e temporali stanno ...

Maltempo Emilia-Romagna : nel pomeriggio non si esclude l’esondazione del Reno : Il Reno è a rischio esondazione nelle prossime ore, nella zona di Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Il Comune di Castel Maggiore, su Facebook, segnala che “si conferma allerta rossa, i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E’ previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non ...