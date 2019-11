Maltempo | il maltempo ha fatto 8 milioni di danni Comune vuole lo stato di calamità

Maltempo : Veneto - stato di preallarme per Brenta - Bacchiglione - Tagliamento : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di preallarme su Alto Piave, Piave Pedemontano (stato di attenzione per

Maltempo : a Bibione erosi 150mila metri cubi di spiaggia : Sono circa 150 mila i metri cubi di spiaggia erosi a Bibione per via della mareggiata, in un tratto di 5-6 chilometri dove di solito vengono fissati 2000-2500 ombrelloni. Saltata la fibra ottica, distrutto il campo da bocce in spiaggia nelle vicinanze di piazzale Zenith meta di tanti appassionati, devastati i gazebo davanti all’Hotel Savoy. A Bibione si contano i danni del Maltempo. In sopralluogo dalle prime ore del mattino il sindaco di ...

Maltempo - l'allarme della climatologa Baldi : "Nessuna tregua fino a settimana prossima" : Non ci illudiamo, il Maltempo non è ancora terminato. Parola di Marina Baldi, climatologa del Cnr, che prevede pioggia fino a metà settimana. Poi al Sud la situazione migliorerà, mentre giovedì e venerdì ci sarà una nuova perturbazione al Nord, in Sardegna e sulle regioni del Tirreno". Il motivo? pe

Maltempo - treno locale deraglia in val Pusteria. Tromba d'aria devasta la Feniglia : Maltempo, il treno locale della val Pusteria diretto a Brunico è deragliato questa mattina, a causa di una frana, nei pressi di Rio Pusteria. Non si segnalano feriti. Il...

Maltempo : Provincia Belluno - servono strumenti concreti per cura territorio : Belluno, 18 nov. (Adnkronos) - "Ancora una volta il sistema di Protezione Civile e di gestione dell’emergenza ha funzionato. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato in queste giornate difficili per il nostro territorio". Lo dice il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, all’indom

Maltempo - violenti temporali nel trapanese : disagi nell’erogazione idrica : disagi nell’erogazione idrica nella zona di Castelvetrano, nel trapanese. A causa delle abbondanti piogge di ieri, infatti, si è registrato un distacco elettrico delle pompe di rilancio di Bresciana, causando difficoltà nell’erogazione in tutto il territorio comunale. Per mitigare il disagio, il Comune si è rivolto a Siciliacque per una fornitura straordinaria. Tecnici comunali al lavoro per risolvere il problema. L'articolo ...

Matera - il sindaco : “Situazione tornata alla normalità - ma Maltempo ha creato difficoltà”. Prima stima : danni per 8 milioni di euro : L’ondata di maltempo che ha colpito Matera tra l’11 e il 12 novembre scorsi, con i rioni Sassi inondati da fango e detriti, ha provocato danni per circa 8 milioni di euro. È una Prima stima “stilata dal dirigente del settore Lavori Pubblici” del Comune della capitale europea della Cultura 2019. “La situazione in città è tornata alla normalità“, ha spiegato il sindaco Raffaello De Ruggieri, ma “l’ondata ...

Maltempo : Toscana - al via la ricognizione per la stima dei danni : La sala operativa unificata della Protezione civile della Regione Toscana ha tenuto una riunione in video-conferenza con le istituzioni territoriali coinvolte dal Maltempo delle ultime ore. “Dopo una prima ricognizione sugli eventi attivi, tutti in remissione – spiega un comunicato –, il direttore regionale Giovanni Massini e il responsabile della Protezione civile Bernardo Mazzanti hanno indicato le modalita’ con cui ...

Maltempo - Coldiretti : 7mln in zone rischi : 14.05 Sono circa sette milioni gli italiani che vivono in areee a rischio frane,alluvioni e esondazioni di fiumi. Lo dice Coldiretti sottolineando i gravi danni all'agricoltura e la richiesta di procedura per stato di calamità in molte zone colpite dal Maltempo. I recenti nubifragi accompagnati dal forte vento hanno causato perdita di alimenti per bestiame,piante sradicate, serre divelte, frutteti e coltivazioni distrutte, attrezzature ...

Maltempo : Veneto - frane nel bellunese : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - La direzione dell’Area Tutela e Sviluppo del territorio del Territorio della Regione del Veneto ha raccolto le segnalazioni relative ai numerosi i movimenti franosi provocati dal Maltempo degli ultimi giorni: 23 le situazioni monitorate, tutte, eccetto una, in provinci

Maltempo Firenze : a Calenzano 70 mm di pioggia - “il sistema ha retto” : Sul territorio di Calenzano (FI) sono caduti 70 mm di pioggia tra sabato e domenica e il sistema di prevenzione idraulica ha retto: lo spiega in una nota l’Amministrazione Comunale. Sono entrate in funzione le casse di espansione e la pulizia delle caditoie ha garantito il defusso delle acque. Personale e volontari della protezione civile attivi dalle cinque del mattino alle dieci di sera di domenica. La Polizia Municipale ha monitorato la ...

Maltempo Veneto : numerosi movimenti franosi - 23 le situazioni monitorate : La direzione dell’Area Tutela e Sviluppo del territorio del Territorio della Regione del Veneto ha raccolto le segnalazioni relative ai numerosi i movimenti franosi provocati dal Maltempo degli ultimi giorni: 23 le situazioni monitorate, tutte, eccetto una, in provincia di Belluno. In Comune di Alpago, come comunicato nei giorni scorsi, è tornata a preoccupare la frana di Schiucaz oltre ad un altro smottamento in località Plois. Lungo la strada ...