Maltempo Friuli Venezia Giulia | fino a 250 mm di pioggia sulle Prealpi Carniche e in

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : “Situazione critica fino a metà pomeriggio - allerta rossa confermata” : “Il fronte del Maltempo che sta interessando la nostra regione è entrato nella sua fase più critica che si dovrebbe esaurire verso le ore 16.00 di oggi dopo aver scaricato, stando alle previsioni, in determinati punti fino a 250 millimetri di pioggia. Sommati alle precipitazioni dei giorni scorsi, in totale sul Friuli Venezia Giulia avremo zone dove si arriverà a 500 millimetri di pioggia“: è quanto comunicato dal vicegovernatore con ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 1874 richieste di aiuto al 112 : Ieri il 112 ha ricevuto 1.874 chiamate, di cui 200 trasferite ai Vigili del fuoco, mentre la Prefettura di Pordenone ha attivato il centro coordinamento soccorso (Ccs) presso la propria sede, riporta una nota della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono in fase di monitoraggio le condizioni dei bacini idrici della Bassa friulana. L’attenzione è elevata sulla fascia pianeggiante compresa tra Lignano, Marano, Grado, San Giorgio di Nogaro, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “Regione pronta ad affrontare l’allerta” : “La Regione è pronta ad affrontare e prevenire gli effetti dell’allerta meteo ancora in forte evoluzione ed ha attivato il proprio sistema di Protezione civile. Al momento ci preoccupa la situazione del pordenonese dove è stata diramata la massima allerta rossa per la criticità idrogeologica“, ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine della riunione del Comitato di crisi che ha ...

Maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

Maltempo Friuli Venezia Giulia : preallertata a Pordenone la colonna mobile dei vigili del fuoco : È stata preallertata a Pordenone la sezione operativa di colonna mobile dei vigili del fuoco, versione alluvione, su disposizione del Centro Operativo Nazionale, a causa dei bollettini meteo avversi previsti per le prossime ore. Tra i mezzi vi è anche il nuovo carrello per prosciugamenti, di recente ideazione e costruzione proprio dei vigili del fuoco Pordenonesi, dotato di 1 idrovora da 2500 lpm, 1 idrovora da 1200 lpm, un gruppo elettrogeno, ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani codice rosso e arancione per forte Maltempo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo di color rosso, dalle 18 di oggi alle 12 di lunedì, per il rischio di criticità idrogeologica nel pordenonese e di color arancione sul resto della regione per piogge molto intense, neve, vento forte, acqua alta e mareggiate. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni diffuse inizialmente moderate, poi da stanotte in genere intense e temporalesche; molto ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : allerta rossa sul pordenonese : I modelli previsionali prospettano un aggravamento della situazione meteo sulla Zona A del Friuli Venezia Giulia per rischio idrogeologico. A breve sarà diramata un’allerta rossa sul pordenonese. Lo annuncia in una nota il vicepresidente del Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi alle 18.30 è stato convocato, nel Centro operativo della Protezione civile di Palmanova, il Comitato di crisi che sara’ presieduto ...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli - allagamenti in Friuli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11.48 - allagamenti nella...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : livelli di fiumi e maree in aumento : Il fronte principale di Maltempo interesserà la regione in serata, spostandosi da ovest ad est, con un’accelerazione delle correnti meridionali, che ruoteranno da sud-est a sud-ovest. Dalla mezzanotte alle 18 di sabato non ci saranno perturbazioni, ma nella notte tra sabato e domenica arrivera’ probabilmente un altro fronte Mediterraneo. E’ il Bollettino della Protezione civile Fvg emesso alle 18 secondo il quale fino a ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - allagamenti a Grado : “Evitate gli spostamenti” : A causa di allagamenti nella città di Grado, l’amministrazione comunale ha diramato una nota nella quale consiglia ai cittadini di evitare gli spostamenti nel centro cittadino, per motivi di sicurezza. L’amministrazione chiede di prestare massima attenzione, e precisa che via Rossini e via Marina sono attualmente chiuse al transito. L'articolo Maltempo Friuli Venezia Giulia, allagamenti a Grado: “Evitate gli spostamenti” ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Per le spiagge di Lignano previste opere di protezione” : “I danni causati dal Maltempo a Lignano sia alle strutture private sia a quelle pubbliche sono rilevanti. Siamo al lavoro per tracciare assieme al Comune un quadro dettagliato e definire la stima dei danni, cosi’ da capire quali procedure attivare per mettere in sicurezza l’area. Cercheremo di agire anche attraverso le risorse del post-Vaia, perche’ sono gia’ previsti interventi di resilienza con la realizzazione di ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Fedriga : “E’ presto per la stima danni” : “Una stima precisa dei danni non e’ possibile farla per ora, ma ci saranno ugualmente messi in campo interventi economici immediati”. Cosi’ il presidente della Regiome Fvg, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro che si è tenuto oggi a Trieste con il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Questo significa, ha precisato Fedriga, una contribuzione a favore dei privati “per 5mila ...

Maltempo - Borrelli : “Il Friuli Venezia Giulia avrà lo stato di emergenza” : “Al primo Cdm utile, ci sarà la dichiarazione dello stato di emergenza per i vostri territori”. Lo ha detto il capo della Proteszione civile, Angelo Borrelli, oggi a Trieste dove ha incontrato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Oggi – ha precisato Borrelli – in Consiglio dei ministri andra’ la dichiarazione dello stato ...

Maltempo - Conte in Veneto : “Adotteremo stato d’emergenza per Venezia”. Disagi anche in Friuli e Alto Adige : Secondo giorno a Venezia per il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla riunione in prefettura, nel corso della quale si è discusso delle prossime misure per far fronte all’emergenza che ha colpito la città. Il 26 novembre, ha fatto sapere il presidente del Consiglio, sarà convocato il Comitato interministeriale mentre già nel pomeriggio di giovedì 14 sarà dichiarato lo stato d’emergenza per la città. Intanto, dopo una nottata ...