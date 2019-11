Maltempo e frane | treno deraglia in Val Pusteria FOTO

Maltempo : ad Anagni - frane - smottamenti e disagi : Si lavora ad Anagni (Frosinone) per mettere in sicurezza le varie zone della città colpite dal Maltempo e ripristinare la viabilità sulle strade interessate da frane e smottamenti. Il Maltempo ha causato una vera e propria emergenza che si sta cercando di fronteggiare in ogni modo. “Mi preme ringraziare tutti i dipendenti comunali e quelli che sono impegnati con i volontari del Radio Soccorso Anagni e dell’Associazione nazionale ...

Maltempo Lazio : esondazioni - frane e crolli in provincia di Roma : Continuano senza sosta i monitoraggi e gli interventi sulle strade provinciali da parte del Servizio Geologico Difesa Suolo e Protezione Civile, Polizia Metropolitana e del Dipartimento Viabilita’ di Citta’ metropolitana di Roma, in costante contatto con la Protezione Civile e la Prefettura di Roma per dare supporto al territorio provinciale. Sulla Laurentina (km 17) ieri sera pattuglie della Polizia Locale di C.M. hanno effettuato ...

Il Maltempo mette in ginocchio l’Italia : da nord a sud frane - esondazioni - allagamenti che non siamo in grado di affrontare : A causa delle persistenti piogge che si sono abbattute sulla Liguria, una frana è caduta nel pomeriggio su una strada comunale a Carro, nello spezzino. Non ci sono feriti ma tre famiglie, una decina di persone in tutto, sono rimaste isolate. Sul posto, in frazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e nel pomeriggio interverrà una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino spiega la ...

Maltempo - frane e allagamenti in Emilia-Romagna : criticità per le piene dei fiumi e per le mareggiate : frane, allagamenti, strade chiuse in Emilia–Romagna a causa del Maltempo. La pioggia che da diverse ore sta cadendo sulla regione, con la protezione civile che ha diramato un’allerta rossa per la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese e arancione per il resto della regione, sta provocando danni e disagi. I fiumi sono strettamente monitorati e si stanno registrando incrementi dei livelli, dal Secchia, al Ronco, al Reno. In ...

Maltempo Alto Adige - 11 mila utenze senza corrente : alto rischio di valanghe - frane - allagamenti e cadute di alberi : Stato di pre-allarme (codice arancione) in alto Adige. A confermarlo la Protezione civile che ha annunciato per domani una nuova perturbazione; molte le strade interrotte mentre sono 11.000 le utenze senza corrente. Intanto nuovo vertice questa mattina della conferenza di valutazione del Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile. Il direttore Rudolf Pollinger ha confermato lo stato di pre-allarme, il terzo su una ...

Maltempo Genova : interventi per frane e alberi caduti per raffiche di vento e pioggia : Il Maltempo e il forte vento delle scorse ore sulla Liguria hanno provocato frane, alberi caduti e diversi interventi di ripristino. Nel levante genovese, sulle alture di Zoagli, sono stati già rimossi i detriti, massi e rocce, che all’alba avevano invaso la strada di collegamento per Cerisola e Semorile. Una frana causata dalle piogge di ieri che ha bloccato la circolazione stradale ma senza coinvolgere persone o abitazioni. I tecnici e i ...

Maltempo Liguria - frane e smottamenti. Tigullio - paura per mareggiata : Mareggiate, frane, smottamenti e addirittura una forte tempesta di fulmini: il Maltempo è tornato ad abbattersi sulla Liguria, specialmente nel Ponente. Nella regione, dopo il passaggio della perturbazione nella notte, è cessata ora l’allerta meteo che era stata diramata ieri dalla Protezione civile. A Genova, una tempesta di fulmini ha causato numerosi blackout: anche il faro della Lanterna, simbolo della città, è stato colpito ed è al buio da ...

Maltempo - allerta rossa al Sud : “E’ calamità tra allagamenti - alberi abbattuti e frane” : “alberi abbattuti, serre divelte dal vento, olive sbattute a terra prima della raccolta e campi sott’acqua per i nubifragi che stanno flagellando le regioni del sud con l’allerta rossa della protezione civile su Calabria, Basilicata e Sicilia ed arancione invece in Puglia“: è quanto emerge dal primo bilancio dei violenti nubifragi effettuato dalla Coldiretti che chiede di “verificare le condizioni per lo stato di calamità nelle ...

Maltempo : forti piogge al centro-nord - frane e allagamenti in Romagna : La terza perturbazione di questo inizio di novembre sta transitando in questi minuti sul centro-nord Italia, dove sta portando rovesci e anche qualche locale fenomeno molto intenso capace di creare...

Maltempo - Coldiretti : 9 comuni su 10 a rischio frane o alluvioni : Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ultima ondata di Maltempo nel sottolineare che sono saliti a 7275 i comuni con parte del territorio in pericolo idrogeologico, il 91,3% del totale ma la percentuale ...

Maltempo - l’esperto : “Italia sempre più a rischio frane. In 18 anni le vittime sono nettamente aumentate” : “Con l’aumento dell’intensita’ delle piogge il nostro paese e’ ancora piu’ a rischio idrogeologico”. E’ quanto riferito all’AGI da Fausto Guzzetti, direttore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr (Cnr-Irpi). Si stima che dal 2000 a oggi in Italia abbiano perso la vita in totale 438 persone a causa del dissesto idrogeologico. “Gli eventi a maggior ...

Maltempo : 7 milioni di italiani “vivono in aree a rischio frane - alluvioni ed esondazioni” : “Sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Friuli alla Liguria, dal Trentino alla Toscana, dal Lazio alla Campania. “A soffrire del brusco cambiamento climatico – ...

Allerta Maltempo nel Levante : esondano il Petronio e il Vara - frane e sfollati. Scuole chiuse lunedì : ecco dove : Allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati nella notte nella riviera di Levante. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco anche nella provincia di Imperia

Maltempo La Spezia - frane e allagamenti : 21 interventi dei vigili del fuoco : I vigili del fuoco del Comando provinciale di La Spezia sono stati impegnati oggi in numerosi interventi, 26 per la precisione, di cui 21 dovuti all’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio della provincia. Le situazioni più critiche si sono verificate in Val di Vara, con la fuoriuscita del fiume a San Pietro Vara, una frana che ha interrotto la strada fra Costola e Buto, e numerose persone rimaste isolate a causa degli ...