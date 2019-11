Maltempo | Costa | “Stanziati 25 milioni per contrastare il dissesto dei corsi idrici”

Maltempo : Conte in costante contatto con Capo protezione Civile : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – In queste ore il Presidente del Consiglio è in costante contatto con il Capo della protezione Civile, Angelo Borrelli, ed è costantemente aggiornato sulle situazioni di criticità che si registrano in molte Regioni italiane a causa del Maltempo. L'articolo Maltempo: Conte in costante contatto con Capo protezione Civile sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il Maltempo colpisce la costa laziale : 'bomba d'acqua' su Civitavecchia e Santa Marinella : Il maltempo che sta sferzando l'Italia da Nord a Sud si è abbattuto sul litorale laziale. Alle prime luci dell'alba di oggi 15 novembre un violento nubifragio ha colpito i comuni costieri di Civitavecchia e Santa Marinella. Dunque, non solo Venezia è alle prese con il fenomeno dell'acqua alta e Genova con una tempesta di fulmini, ma anche la Toscana e la costa settentrionale del Lazio. Dopo una notte di incessanti piogge, intorno alle 7 di ...

Il Maltempo devasta la costa veneta : grossi danni da Jesolo a Caorle e Bibione. FOTO : La mareggiata ha sommerso le spiagge del litorale, abbattendosi su chioschi, camerini e cabine. L'acqua è penetrata fino in città arrivando in vie e piazze cittadine. A Jesolo danni al porto per un milione di euro. ACQUA ALTA A VENEZIA, GLI AGGIORNAMENTI

Maltempo - Anbi Lazio : costante monitoraggio sui bacini in sofferenza : “Sara’ una settimana di intenso lavoro che sta impegnando e impegnera’ tutto il personale dei Consorzi di Bonifica Agro e Sud Pontino, causa gli effetti delle forti precipitazioni che si sono abbattute nelle ultime ore su Latina e che proseguiranno, stando al piu’ aggiornato bollettino della Protezione Civile, anche nei prossimi giorni. Sono stati mobilitati tutti gli uomini e mezzi, con attenzione costante ...

Maltempo : mareggiate sulla costa abruzzese - danni e strade minacciate : Le violente mareggiate della notte hanno provocato ingenti danni su tutta la costa abruzzese. SIB/Confcommercio chiede alla Regione “interventi immediati per opere di somma urgenza, barriere radenti a protezione delle infrastrutture a rischio, i sindaci devono segnalare con immediatezza le zone su cui intervenire”. Gli effetti delle mareggiate minacciano anche strade e abitazioni. “Nelle realta’ costiere di Veneto e ...

Maltempo Emilia Romagna : mareggiate e acqua alta su tutta la costa : L’ondata di Maltempo e la concomitante mareggiata con mare molto mosso e venti sostenuti hanno provocato in tutta la costa Emiliano-romagnola fenomeni di acqua alta. Questa mattina l’assessore al Demanio di Riccione (Rimini), Andrea Dionigi Palazzi, ha fatto un sopralluogo sul litorale, in particolare al porto canale e nella zona Sud del territorio, dove si sono registrate le situazioni piu’ critiche. “Ho incontrato i ...

Maltempo Marche : violenta mareggiata lungo la costa fermana : Forte mareggiata in atto sulla costa fermana: durante la notte e ancora stamattina il mare ha invaso la pista ciclabile lungo il litorale, fino alla carreggiata. Segnalati danni anche alle strutture balneari. Al momento non si registrano situazioni particolarmente critiche, ma la mareggiata è ancora in corso e la spiaggia è assediata dal fenomeno. A rischio anche l’area più a sud, a Lido di Fermo e Marina Palmense. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - in Toscana allerta gialla per rischio idrogeologico su costa e isole : In Toscana ancora tempo instabile per oggi, venerdì, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residui fenomeni su Arcipelago, aree costiere e province meridionali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo, emesso ieri per rischio idrogeologico e temporali forti, fino alla mezzanotte di oggi in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Emesso ...

Maltempo al Nord - Costa : "Tutela del territorio non più rinviabile" : I danni prodotti dal Maltempo in Piemonte e Liguria sono di triste attualità. Ci sono state anche delle vittime. La grande quantità d'acqua che si è abbattuta sulle due regioni ha creato dolore e problemi. Se l'uomo è quasi impotente rispetto alle dinamiche meteorologiche, molto lavoro si può fare sul fronte della tutela e della salvaguardia del territorio, per metterlo in sicurezza, con un'azione preventiva intelligente anche dal punto di ...

Maltempo Piemonte - Costa : “La tutela del territorio non è più rinviabile” : “Le tragedie che stanno vivendo i cittadini liguri e Piemontesi sono immense e gridano vendetta. Voglio far sentire tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a chi in queste ore e’ rimasto senza casa. E’ necessario tutelare il territorio e costruire un’Italia resiliente a questi fenomeni meteorologici violenti e improvvisi”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sottolineando che “con il ...

Maltempo - forti temporali al Centro Italia : grosso tornado sulla costa di Civitavecchia [FOTO] : Il maltemp è arrivato puntuale come un orologio svizzero, stamattina, su gran parte d’Italia: piogge sparse e forti temporali stanno colpendo il Nord/Est e le Regioni del Centro. Stamattina intorno alle 10:00 un grosso tornado ha interessato il litorale di Civitavecchia, precisamente a Riva Di Traiano, come si può evincere dalla foto a corredo dell’articolo. Nelle prossime ore il Maltempo si intensificherà al Centro e al Nord/Est, ...