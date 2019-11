Maltempo Bolzano | la Protezione Civile | “Situazione in miglioramento”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Migliora la situazione in provincia didopo l’ondata di. Nel corso della giornata le strade chiuse sono scese da 53 a 36. Si è ridotto anche il numero di abitazioni prive di elettricità. Il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco volontari dalla mezzanotte alle 19 di oggi si attesta a quota 77. Nello stesso intervallo di tempo sono stati 161 gli interventi sanitari disposti tramite la centrale provinciale d’emergenza e 16 interventi di soccorso alpino. A tracciare il bilancio della giornata è la direttrice del centro operativo provinciale Francesca Monti. In particolare, il numero delle strade chiuse al traffico è diminuito nel corso della giornata: alle 19 erano ancora 36 le strade provinciali e statali chiuse al traffico, nonché diverse strade comunali, in particolare in alta val Venosta e a Solda, Martello, in val Senales e val Badia. La val Badia ...

DPCgov : ?? ?? #AllertaROSSA oggi e domani in Emilia-Romagna. ??#AllertaARANCIONE #19novembre su Veneto, P. A. di Bolzano, Emi… - Corriere : Il maltempo non dà tregua, paura per l’Arno e il Reno. Scuole chiuse - Agenzia_Ansa : #Maltempo, ancora 13mila senza corrente in Alto Adige. Riaperta la linea ferroviaria del Brennero, interrotta da i… -