Maltempo ancora da allerta rossa | il nuovo bollettino della protezione civile

Maltempo Toscana - è ancora allerta : ieri l’esondazione del fiume Sieve - ad Arezzo frane - smottamenti e evacuazioni : Tutti gli idrometri dei fiumi e dei canali toscani al momento sono tornati in condizioni normali, sotto il primo livello di guardia. Lo rende noto la protezione civile della Regione Toscana. Solo l’Arno a Pisa e l’Ombrone a Grosseto sono scesi soltanto sotto il secondo livello di guardia e sono quindi sotto osservazione da parte dei servizi regionali. Nel Fiorentino ieri esondazione del fiume Sieve Nell’area metropolitana ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo in molte regioni : scuole chiuse domani martedì 19 Novembre in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Non si arresta il maltempo che ha interessato l’Italia intera, causando danni e disagi in diverse regioni della penisola. Per domani una nuova ondata di perturbazioni colpirà le regioni del Nord e il versante tirrenico, come si evince dal nuovo bollettino di Allerta Meteo diffuso dalla Protezione Civile. Sono in molti i Comuni che stanno optando per la chiusura preventiva delle scuole per la giornata di domani, martedì 19 Novembre 2019. Di ...

Maltempo - ancora pioggia nel Bellunese : già avviata prima stima danni : L’ondata di Maltempo è passata, ma il territorio Bellunese è in attesa di un ritorno della pioggia, già domani. Quindi, la prima stima dei danni è rinviata ai prossimi giorni. “I nostri tecnici sono in sopralluogo in queste ore – fa sapere il consigliere provinciale delegato alla Difesa del Suolo, Massimo Bortoluzzi –. La quantificazione dei danni è ancora prematura, soprattutto perché attendiamo un nuovo peggioramento delle ...

Maltempo Roma : ancora disagi sulle strade : A seguito del Maltempo dei giorni scorsi nella mattinata di oggi si registrano ancora disagi sulla rete stradale di Roma: risultano ancora chiuse a causa di allagamenti via del Fosso della Magliana tra Via Portuense e Via della Magliana e il sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII. Temporaneamente chiusa Via Pescara, fra Via Enea e Via Mirandola, a causa del dissesto del manto stradale. Tra via Portuense e via della ...

Maltempo Modena : ponti ancora chiusi - si rompe argine di canale a Finale Emilia : A Finale Emilia, in provincia di Modena, una parte dell’argine del canale Diversivo si è rotta e le campagne della zona si stanno allagando: sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri, insieme ai tecnici di Aipo. A Modena, nonostante il passaggio del colmo di piena, rimangono chiusi in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. Chiuso anche il ...

Maltempo Emilia-Romagna : il Reno sorvegliato speciale - ancora interventi nel Bolognese : In Emilia–Romagna è ancora alta l’attenzione rivolta alle piene dei fiumi, in particolare il Reno. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato colmi di piena e l’intero bacino del Reno è costantemente monitorato dai tecnici della protezione civile e dalle forze dell’ordine. Sorvegliati speciali gli argini di fiumi e canali, in particolare, nelle province di Bologna, Modena e Ravenna. L’allerta rossa ...

Maltempo - in Alto Adige 883 interventi - ancora senza elettricità oltre duemila utenze : 80 squadre di vigili del fuoco impegnate in 833 interventi nella sola giornata di oggi, 51 strade chiuse in tutto l’Alto Adige. Questo il bilancio tracciato alle ore 19 dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il Centro situazioni provinciale presso l’Agenzia della protezione civile. Riaperta al traffico, nel corso del pomeriggio, sia l’autostrada del Brennero che la strada statale della Val Pusteria, ...

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...

Previsioni meteo 17 novembre : il Maltempo non dà tregua - ancora piogge in tutta Italia : La morsa del maltempo che ha attanagliato l'Italia nell'ultima settimana non concederà tregua neppure domani: l’intensa perturbazione atlantica arrivata tra giovedì e venerdì condizionerà anche il meteo di questa domenica con precipitazioni abbinate a forti venti. La neve abbonderà sulle Alpi e il rischio valnghe sarà elevato.Continua a leggere

Maltempo Piemonte : ancora 4 mila utenze senza luce nel Cuneese - tecnici al lavoro : Continua il lavoro di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per il pieno ripristino del servizio elettrico in Piemonte, a seguito dei danni causati dal Maltempo delle scorse ore. In tutto sono state rialimentate 24 mila utenze, consentendo la normalizzazione del servizio elettrico nelle province di Torino e di Verbano-Cusio-Ossola. Restano senza luce 4mila utenze in provincia di Cuneo. ...

Maltempo - ancora temporali e il Po fa paura : allerta meteo in molte regioni - l’elenco completo : Una perturbazione atlantica sta interessando l’Italia portando condizioni di generale Maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su tutto il Paese. Situazione critica in Toscana, ma anche a in provincia di Pordenone. Prorogate le allerte meteo in Lazio e Campania. L'allarme della Coldiretti: "Livello del Po salito di 1,5 metri in 24 ore".Continua a leggere

Maltempo - blackout Alto Adige : ancora 13mila utenze senza elettricità : Sono ancora circa 13mila le utenze senza corrente elettrica in Alto Adige dopo le eccezionali nevicate di ieri, 15 novembre (FOTO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL Maltempo - ALLERTA METEO IN 7 REGIONI). I disagi vanno oltre la mancanza di elettricità: la linea ferroviaria del Brennero risulta ancora interrotta all'altezza di Bolzano per una frana, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra la stazione di Bolzano e quella di ...