Maltempo | allerta in Lazio | Liguria | Piemonte | Toscana | Friuli | Veneto ed Emilia Romagna

Allerta Meteo - FOCUS sulla nuova “sciroccata” che si abbatte sull’Italia : stavolta sarà Maltempo invernale con temporali - freddo e tanta neve : Allerta Meteo – La pioggia che ha iniziato a cadere su Genova con appena +7°C evidenzia come sia ormai iniziato il nuovo peggioramento in atto sull’Italia, dopo la breve tregua delle ultime ore: sarà un’ondata di maltempo analoga alle precedenti perchè caratterizzata dallo scirocco, ma stavolta decisamente più fredda con abbondanti nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e freddo su tutte le Regioni. I fenomeni più estremi ...

Maltempo Toscana - è ancora allerta : ieri l’esondazione del fiume Sieve - ad Arezzo frane - smottamenti e evacuazioni : Tutti gli idrometri dei fiumi e dei canali toscani al momento sono tornati in condizioni normali, sotto il primo livello di guardia. Lo rende noto la protezione civile della Regione Toscana. Solo l’Arno a Pisa e l’Ombrone a Grosseto sono scesi soltanto sotto il secondo livello di guardia e sono quindi sotto osservazione da parte dei servizi regionali. Nel Fiorentino ieri esondazione del fiume Sieve Nell’area metropolitana ...

Allerta Meteo - avviso e bollettini della protezione civile per il nuovo peggioramento : sarà un Martedì di forte Maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica apporta condizioni di diffuso maltempo da stasera sul Nord-Ovest dell’Italia, in graduale estensione, nella giornata di domani, sul resto del Nord e su parte delle regioni centro-meridionali, accompagnata da un generale rinforzo dei venti. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini, scendendo fino a quote collinari sul Piemonte sud-occidentale. Sulla base ...

Maltempo : a Milano allerta gialla per forti piogge in arrivo : Milano, 18 nov. (Adnkronos) – allerta gialla a Milano per rischio esondazioni. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale a partire dalle ore 24.“La disposizione fa seguito all’avviso di criticità (allerta gialla) diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che riguarda l’area del nodo idraulico di Milano”, spega la nota. Dalla ...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Allerta Meteo - ancora Maltempo in molte regioni : scuole chiuse domani martedì 19 Novembre in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Non si arresta il maltempo che ha interessato l’Italia intera, causando danni e disagi in diverse regioni della penisola. Per domani una nuova ondata di perturbazioni colpirà le regioni del Nord e il versante tirrenico, come si evince dal nuovo bollettino di Allerta Meteo diffuso dalla Protezione Civile. Sono in molti i Comuni che stanno optando per la chiusura preventiva delle scuole per la giornata di domani, martedì 19 Novembre 2019. Di ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 19 novembre per allerta meteo : l’elenco delle città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 19 novembre, per Maltempo? In vista dei temporali, delle raffiche di vento e delle bufere di neve in arrivo ancora sull'Italia, molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, soprattutto in Piemonte e Liguria, per l'allerta: ecco l'elenco delle città interessate in aggiornamento.Continua a leggere

Maltempo a Napoli e in fascia costiera - martedì con allerta gialla : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo. LEGGI ANCHE Maltempo, lettera di una bimba al sindaco de Magistris: «Voglio andare a scuola tutti i...

Maltempo - allerta rossa in Friuli - Toscana ed Emilia : Le prossime ore si preannunciano particolarmente difficili per parte del centro nord del Paese, con l'ondata di Maltempo che non accenna a rallentare. La Protezione Civile ha fissato l'allerta rossa con elevata criticità per rischio idrogeologico nella zona del bacino del Livenza e del Lemene in Friuli Venezia Giulia.Nello specifico, secondo la Protezione Civile del Friuli, questi sono i comuni più a rischio: Andreis, Arba, Aviano, Azzano ...

Fine settimana di Maltempo a Grottaferrata : oggi diramata allerta gialla : Grottaferrata, WEEKEND DI maltempo: oggi allerta gialla Roma – Week end di allerta meteo arancione trascorso a Grottaferrata con numerosi interventi della Protezione Civile comunale, chiamate a Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, tutti coordinati dal Coc (Centro Operativo Comunale) diretto in prima persona dal sindaco Luciano Andreotti in costante contatto con i Carabinieri della locale stazione diretta dal luogotenente Nicola ...

Maltempo : domani allerta arancione a Firenze - ma le scuole restano aperte : Prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel cosiddetto ‘reticolo principale’ che riguarda l’Arno a Firenze e nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Esteso fino a domani anche il codice giallo per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” ...

Previsioni meteo 18 novembre : Maltempo non dà tregua - allerta rossa in 3 Regioni : Il maltempo non dà tregua: secondo le Previsioni meteo di lunedì 18 novembre atteso un peggioramento al Nord tra Levante ligure e Nord-Est. Temporali e rovesci in Sardegna e piove anche al Sud, tra Molise e Campania. allerta rossa domani su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.Continua a leggere

Maltempo Firenze : prorogata fino a domani l’allerta arancione per l’Arno : A Firenze prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel “reticolo principale”, che riguarda l’Arno: lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di ...

Maltempo - scuole chiuse lunedì 18 novembre per allerta meteo : l’elenco città per città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, lunedì 18 novembre, a causa del Maltempo? Oltre a Venezia, dove spaventa l’acqua alta, preoccupa l'Arno, ed è emergenza in Alto Adige. Diversi comuni hanno già comunicato che saranno sospese le lezioni per l’allerta meteo: ecco l’elenco aggiornato delle singole città.Continua a leggere