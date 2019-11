Maltempo | a Bibione erosi 150mila metri cubi di spiaggia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Sono circa 150 mila idiper via della mareggiata, in un tratto di 5-6 chilodove di solito vengono fissati 2000-2500 ombrelloni. Saltata la fibra ottica, distrutto il campo da bocce innelle vicinanze di piazzale Zenith meta di tanti appassionati, devastati i gazebo davanti all’Hotel Savoy. Asi contano i danni del. In sopralluogo dalle prime ore del mattino il sindaco di San Michele al Tagliamento/Pasqualino Codognotto in continuo contatto, dal 12 novembre, con i volontari della protezione civile coordinati da Antonio Mioron e la Regione. La situazione e’ preoccupante. E il primo cittadino in merito e’ esplicito: “ho potuto apprezzare l’interesse diretto del presidente della Regione Zaia e dell’assessore alla protezione civile Bottacin. A Est di piazzale Zenith lava ...

VanityTouch : Maltempo. Jesolo, Caorle, Bibione: addio alle spiagge, danni per milioni in tutto il litorale - auxdei : RT @nuova_venezia: Maltempo. Jesolo, Caorle, Bibione: addio alle spiagge, danni per milioni in tutto il litorale - nikizag7 : RT @nuova_venezia: Maltempo. Jesolo, Caorle, Bibione: addio alle spiagge, danni per milioni in tutto il litorale -