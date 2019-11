Mafia | Mutolo | da killer di Riina alla fede ‘La mia vita è oggi religione e

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Palermo, 18 nov. (Adnkronos) – Palermo, 18 nov. “La miaormai è fatta die di arte”. Gaspare, lo storico pentito dicon ventidue omicidi alle spalle,ed autista del capo dei capi corleonese, il sanguinario Totò, parla della sua nuova. Di “uomo die uomo d’arte”. Nei giorni scorsi, come scriveRepubblica, è stata inaugurata a Giulianova una mostra voluta con forza dal giuliese Gabriellino Palestini, noto come ‘uomo Plasmon’ per un carosello degli anni Sessanta.conobbe Palestini negli anni ottanta quando era nel carcere a Teramo, trasferito da Sulmona e dove per un periodo restò in libertà vigilata. “Ho conosciuto Palestini negli anni Ottanta – raccontain una intervista all’Adnkronos – ed è nata una bellissima amicizia, vero e profonda. ...

