Mafia | Mutolo | da killer di Riina alla fede ‘La mia vita è oggi religione e

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) (Adnkronos) – “Dopo tanti anni di sventure ci siamo ritrovati – dice ancora– e abbiamo deciso di organizzare la mostra a Giulianova”. Per“la pittura è l’unico amico che non mi ha mai tradito. L’unico amico con cui trascorrere tutta la giornata. Non ho bisogno di nient’altro”. E spiega che i suoi quadri “diventeranno famosi tra 50 o 100 anni, anche se già li vendo a buon prezzo”. E rivela di avere venduto i suoi quadri “anche a 700 euro l’uno”. Buona parte dei soldi che ricava dvendita dei suoi quadri finiscono in beneficenza. “La miae arte”, continua a ripetere come un mantra. L'articolo, dadi‘La miae arte’/Adnkronos (2) CalcioWeb.

ekuonews : Il pentito è divenuto un simbolo della lotta alla mafia, nella pittura la sua metamorfosi. -