Mafia : pentito Mutolo - 'Il depistaggio sulla strage Borsellino c'è stato'/Adnkronos (3) : ( Adnkronos ) - E alla vigilia del processo sul Capaci bis, che riprenderà domani mattina a Caltanissetta con le deposizioni dei collaboratori di giustizia Pietro Riggio e Maurizio Avola, Mutolo spiega: "Si è sempre parlato di servizi segreti ma si ha paura". Nei mesi scorsi il pentito Riggio, ex guar

Mafia : pentito Mutolo - 'Il depistaggio sulla strage Borsellino c'è stato'/Adnkronos (2) : ( Adnkronos ) - Poi, Gaspare Mutolo , torna a parlare della sua collaborazione con il giudice Giovanni Falcone: "Era il dicembre del 1991 - dice - e dissi al giudice che volevo collaborare perché Cosa nostra aveva ucciso donne e bambini e non volevo più assistere a questo scempio. Io stesso avevo anche

Mafia : pentito Mutolo - 'Il depistaggio sulla strage Borsellino c'è stato'/Adnkronos : Palermo, 18 nov. ( Adnkronos ) - (di Elvira Terranova) -"Certo che c'è stato il depistaggio sulla strage Borsellino e continua ancora oggi. Non mi stupisce la sentenza d'appello di pochi giorni fa del processo ' Borsellino quater'. Io conosco bene i soggetti e anche la storia...". A parlare, in una int

Mafia : Mutolo - da killer di Riina alla fede ‘La mia vita è oggi religione e arte’/Adnkronos : Palermo, 18 nov. ( Adnkronos ) – Palermo, 18 nov. “La mia vita ormai è fatta di fede e di arte”. Gaspare Mutolo , lo storico pentito di Mafia con ventidue omicidi alle spalle, killer ed autista del capo dei capi corleonese, il sanguinario Totò Riina , parla della sua nuova vita . Di “uomo di fede e uomo d’arte”. Nei giorni scorsi, come scrive oggi Repubblica, è stata inaugurata a Giulianova una mostra voluta ...

Mafia : Mutolo - da killer di Riina alla fede ‘La mia vita è oggi religione e arte’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Dopo tanti anni di sventure ci siamo ritrovati – dice ancora Mutolo – e abbiamo deciso di organizzare la mostra a Giulianova”. Per Mutolo “la pittura è l’unico amico che non mi ha mai tradito. L’unico amico con cui trascorrere tutta la giornata. Non ho bisogno di nient’altro”. E spiega che i suoi quadri “diventeranno famosi tra 50 o 100 anni, anche se già li ...