Mafia | a Bari girato un nuovo videoclip stile Gomorra Il rapper Max il Nano si difende

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricabarile' (2) : (Adnkronos) - Riccardo Fuzio, dopo aver lasciato il suo incarico perché il suo nome era comparso nelle carte dei pm che indagano su Luca Palamara, scrisse una lettera alla figlia minore del giudice. Nel documento sosteneva di non aver fatto in tempo ad aprire l’azione disciplinare contro i suoi coll

Mafia : Fiammetta Borsellino - ‘sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricabarile’ : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) Denuncia “un silenzio indegno” da parte “del Consiglio superiore della magistratura” perché “non si è saputo assumersi la responsabilità di un procedimento, ma ha fatto da scaricabarile”. E’ la denuncia di Fiammetta Borsellino, la figlia minore, del giudice Paolo Borsellino, dopo la sentenza d’appello che ha confermato le ...

Mafia : Fiammetta Borsellino - ‘sentenza? dal Csm silenzio indegno - ha fatto scaricabarile’ (2) : (Adnkronos) – Riccardo Fuzio, dopo aver lasciato il suo incarico perché il suo nome era comparso nelle carte dei pm che indagano su Luca Palamara, scrisse una lettera alla figlia minore del giudice. Nel documento sosteneva di non aver fatto in tempo ad aprire l’azione disciplinare contro i suoi colleghi indagati per depistaggio. “Doveva produrre atti e lavorare invece aveva altro da fare – dice oggi Fiammetta ...

Mafia - ad Altamura sgominato il clan D'Abramo - Sforza : 50 arresti tra Bari e Roma : Operazione all'alba dei carabinieri. Imprenditore imprenditore vittima di estorsioni avrebbe un funzionario amministrativo in servizio alla Regione Puglia, per accelerare l'emissione dei mandati di pagamento

Bari - operazione antiMafia : 50 arresti : 6.25 Vasta operazione antimafia a Bari, Altamura (BA), Foggia, Cerignola (FG), Matera, Lecce e Roma. Nel mirino dei Carabinieri del comando provinciale di Bari capi ed affiliati del clan "D'Abramo-Sforza" di Altamura. 50 le persone arrestate con l'ausilio dei reparti speciali Cacciatori di Puglia, Nucleo Cinofili e 6° Elinucleo CC di Bari. Gli arrestati sono accusati di associazone mafiosa,detenzione e porto di armi anche da guerra, traffico ...

Mafia - 24 arresti a Bari : omicidi e stese come in Gomorra : Ventiquattro esponenti dei clan Parisi - Palermiti e del gruppo Busco di Japigia sono stati arrestati questa mattina all'alba durante un'operazione condotta dalla polizia di Bari: gli individui finiti in manette sono accusati, a vario titolo, di due omicidi, traffico di armi e droga, rapina ed estorsione.Continua a leggere

Bari - imponente operazione antiMafia - decapitato clan dei Parisi - decine e decine di arresti : imponente operazione antimafia ha riguardato Bari e provincia. Sono centinaia i poliziotti che sono intervenuti per effettuare arresti e perquisizioni nella notte. Sotto scacco della Direzione Distrettuale antimafia di Bari il clan Parisi e Palermiti, decine e decine gli arresti effettuati non solo in Puglia ma anche in altre regioni dell’Italia come Lazio, Abruzzo e Emilia Romagna. A specificare i dettagli di una delle più grosse ...