Lutto nel cinema italiano | l’attore è scomparso a soli 55 anni

Lutto atroce nel mondo della musica italiana : Cry.Lipso aveva soltanto 21 anni. Tutta la vita (e la carriera) davanti : Cry.Lipso se n’è andato: il rapper fiorentino emo-punk noto nella scena underground della città, è stato trovato morto ieri in un appartamento a Pistoia. Cosa è successo non è ancora ben chiaro: le circostanze dell’improvviso decesso infatti sono ancora in fase di accertamento. A dare l’allarme sono stati gli amici che lo avevano ospitato. Inutili i tentativi di rianimarlo praticati dai sanitari del 118, per il ragazzi non c’è stato nulla da ...

Televisione in Lutto. È morto Antonello Falqui : centinaia i messaggi di cordoglio : “Sono partito per un Lungo Lungo Lungo Viaggio… potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle 11 alla Chiesa Sant’Eugenio a viale Belle Arti, Roma. Mi raccomando, niente fiori… al loro posto, se volete, potete aiutare l’associazione ‘QuintoMondo Animalisti Volontari Onlus'”. Se n’è andato all’età di 94 anni, con la stessa ironia con la quale ha vissuto, il regista di tanti varietà e programmi televisivi della Rai, Antonello Falqui, ...

Lutto in Tv : muore il «papà del varietà» Antonello Falqui : Antonello FalquiAntonello FalquiAntonello FalquiAntonello FalquiAntonello FalquiAntonello FalquiLa notizia arriva nella tarda serata di venerdì, annunciata dalle sue stesse parole: «Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio, potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle 11 alla chiesa di Sant’Eugenio a viale Belle Arti a Roma». È questo il messaggio che compare su Facebook e su Twitter e che fa sapere che Antonello Falqui, il regista, ...

Lutto nel mondo dello spettacolo. L’artista italiano Michele Gazzarri se n’è andato a 87 anni : Il fumettista Michele Gazzarri, autore per oltre un ventennio di storie a fumetti per il settimanale “Topolino” della Walt Disney, è morto al’ospedale ‘Luigi Sacco’ di Milano all’età di 87 anni. I funerali si svolgeranno domani, sabato 16 novembre, alle ore 11, nella chiesa di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate (Milano), dove Gazzarri risiedeva. Nato a Milano il 9 agosto 1932, al termine del liceo scientifico Gazzarri entrò a far ...

Lutto nel mondo del giornalismo aquilano - è morto Amedeo Esposito : L'Aquila - E' venuto a mancare nella giornata di ieriall'età di 87 anni, il giornalista aquilano Amedeo Esposito, la triste notizia subito diffusa nella città ha creato dolore e sconforto per chi lo conosceva. Così il sindaco Biondi: “Apprendo con sgomento e con profonda costernazione della scomparsa del giornalista Amedeo Esposito, esponente conosciuto e di spicco del mondo dell’informazione aquilana e profondo ...

Lutto nel mondo del ciclismo : addio a Poulidor - l’eterno secondo : Aveva 83 anni. Resta, ancora oggi, il corridore che più volte ha conquistato il podio della Grande Boucle pur non avendola mai vinta

Lutto nel mondo della tv italiana - Elda Lanza si è spenta accanto al figlio e al marito : “Hai scritto la storia” : Lutto nel mondo dell’editoria e del giornalismo: purtroppo se n’è andata la scrittrice e giornalista Elda Lanza, conosciuta al grande pubblico come prima presentatrice della Rai e poi come “nuova signora del giallo italiano” grazie al successo di Niente lacrime per la signorina Olga , Il matto affogato, Il venditore di cappelli ed altri titoli ancora pubblicati dalla casa editrice Salani, è morta questa mattina a Castelnuovo Scrivia, dove ormai ...

Lutto nel mondo dello spettacolo. Laurel Griggs aveva soltanto 13 anni ed era già una grande attrice : Si chiamava Laurel Griggs, aveva soltanto 13 anni ed era una piccola grande attrice. Laurel è morta il 5 novembre scorso, ma la notizia è trapelata solo oggi. Anche se giovanissima era un ex volto del Saturday Night Live, aveva debuttato come attrice a Broadway a soli 6 anni. Secondo quanto riferito dai suoi familiari al Post, Laurel avrebbe perso la vita in seguito a un pesante attacco d’asma, una crisi respiratoria irreversibile che non le ...

Lutto atroce nel mondo dello sport : Dwight Ritchie aveva solo 27 anni. Lascia moglie 3 figli piccoli : Lutto atroce nel mondo dello sport: Dwight Ritchie, conosciuto nell’ambiente della boxe con il soprannome di “Cowboy”, è morto a soli 27 anni. Ritchie era un campione, il campione. Australiano fino al midollo, il ragazzo si stava allenando sul ring a Melbourne insieme a Michael Zerafa quando è stato colpito da un pugno allo stomaco, che gli è stato fatale. Dopo averlo ricevuto, Richie ha raggiunto il suo angolo ed è crollato a terra privo di ...

Lutto nel giornalismo italiano. Ha un malore in redazione : Anna Zegarelli muore a 52 anni. Cordoglio : Lutto nel mondo del giornalismo. È morta a soli 52 anni la giornalista veneta Anna Zegarelli. La Zegarelli lavorava nel Gruppo Athesis, era redattrice di Tele Arena e Radio Verona. Un Lutto gravissimo che ha sconvolto tutto il Paese: Anna Zegarelli aveva solo 52 anni. Era giornalista professionista dal 2007 e aveva avuto un malore lunedì 4 novembre. La donna, al momento in cui si è sentita male, si trovava in redazione. Subito sono stati ...

È morto Fred Bongusto - Lutto nel mondo della musica : Nella notte tra il 7 e l'8 novembre è morto il cantante Fred Bongusto. La voce di Una Rotonda Sul Mare si è spenta nella sua casa di Roma all'età di 84 anni. La notizia è stata diffusa da una nota dell'ufficio stampa: "La notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto". Il cantante era malato da tempo. Nato a Campobasso nel 1935 Fred, al secolo AlFredo Antonio Carlo Buongusto, era apparso l'ultima volta in ...

E' morto Fred Bongusto - Lutto nella musica italiana : E' morto a Roma all'eta' di 84 anni il cantante Fred Bongusto, una delle voci piu' amate della canzone italiana.

Lutto nel mondo della musica - è morto Fred Bongusto : sua la celebre ‘Rotonda sul mare’ : Il compositore italiano si è spento questa notte nella sua abitazione, in seguito ad una lunga malattia Il mondo della musica piange Fred Bongusto, il noto compositore italiano si è spento all’età di 84 anni nella sua casa di Roma per via di una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Publifoto/LaPresse A darne notizia è l’ufficio stampa del cantante: “la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il ...

Lutto nel mondo del cinema. Addio a Patrizia Cafiero : “Eri una combattente gentile” : Patrizia Cafiero se n’è andata, la storica agente cinematografica, tra le più famose e apprezzate nel settore, è morta a Roma. Nata a Napoli, la sua carriera inizia negli Stati Uniti. Rientrata in Italia, Patrizia Cafiero fonda una sua agenzia cinematografica, lavorando con professionisti come Ornella Muti, Luca Zingaretti, Sergio Castellitto. La Cafiero&Partners si occupa di comunicazione e promozione nel mondo dello spettacolo e gestisce ...