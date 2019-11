Luca Zingaretti | che sarà anche il regista del «Commissario Montalbano»

Luca Zingaretti - è lui il regista dei nuovi episodi del Commissario Montalbano : ‘Siamo orgogliosi’ : Dopo 20 anni in cui ha dato il volto e la voce al Commissario Salvo Montalbano, Luca Zingaretti si è sdoppiato stando sia davanti che dietro la telecamera per i nuovi episodi della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. È proprio Zingaretti infatti che ha diretto le puntate che vedremo in onda nel 2020. È lui che si è fatto carico del vuoto lasciato dalla scomparsa sia di Andrea Camilleri (il creatore), sia Alberto Sironi, storico ...

Montalbano - Luca Zingaretti confessa : “Ho la tristezza nel cuore” : Luca Zingaretti: “Faccio rivivere Il commissario Montalbano con la tristezza nel cuore” Andrà in onda stasera su Rai1 un’altra puntata de Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, come sempre in replica. E in attesa dell’appuntamento che la prima rete riproporrà oggi, il protagonista della fiction, Luca Zingaretti, che interpreta Salvo Montalbano, ha rotto il silenzio con alcune dichiarazioni pubblicate sulle pagine ...

Luca Zingaretti ad ArtMedia – Cinema e scuola incontra gli studenti : “Io - da calciatore ad attore. Nella vita mai dire mai!” : Mercoledì 23 ottobre si è svolto nello spazio di Roma Lazio Film Commission l’evento promosso e realizzato da ArtMedia – Cinema e scuola. IMMAGINI PERSONAGGI STORIE. Percorsi di Cinema per studenti. Ospite dell’appuntamento Luca Zingaretti, accolto da un gremito pubblico di giovani: hanno partecipato all’iniziativa gli studenti del Liceo Plinio Seniore, dell’IIS Gaetano De Sanctis, del Liceo Artistico Ripetta, dell’Accademia Artisti, di ...

Luca Zingaretti incontra gli studenti il 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica - Spazio Roma Lazio Film Commission : È il “commissario” più famoso della televisione italiana, attore di cinema e teatro, ma anche doppiatore: Luca Zingaretti, che nel mondo dello spettacolo è ormai un protagonista, sarà ospite di ArtMedia Cinema e Scuola – IMMAGINI PERSONAGGI STORIE, il progetto realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola, promosso da MIBAC e MIUR con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla crescita culturale, ideato e curato ...

Luca Zingaretti è Annalisa per il film Thanks : "Grande esperienza umana e professionale" - : Francesca Galici Quello che si è mostrato su Instagram è un Luca Zingaretti inedito, con una lunga parrucca mora nei panni di Annalisa: è il personaggio che l'attore interpreta nel film "Thanks" di Gabriele de Luca Luca Zingaretti ha legato la sua immagine a doppio filo a quella del Commissario Montalbano, il personaggio di Andrea Camilleri da tanti anni l'attore interpreta con grandissimo successo per la tv. Eppure, Zingaretti ha ...

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri - è ancora estate : Lady Montalbano in costume - che spettacolo : Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno approfittato del ritardo dell'autunno per concedersi una fuga romantica nelle cristalline acque della splendida isola di Anacapri. I due attori, innamorati dal 2005, si sono sposati nel 2012 e, come mostrano anche gli scatti rubati dai paparazzi del settimanale

Luca Zingaretti irriconoscibile : capelli lunghi e trucco pesante. Ma è davvero lui? “Beccato” così : Luca Zingaretti, l’attore che da anni presta il volto al Commissario Montalbano, è stato beccato con una parrucca e tutto truccato. capelli lunghi, lisci e castani, ombretto, rossetto rosa e un bel po’ di fondotinta: Luca Zingaretti è vestito da donna. A fotografarlo in questo modo è il settimanale Novella 2000. Ma perché? Perché Zingaretti ha optato per questo look? Tranquilli, solo per via del film per il quale sta lavorando. Il film si chiama ...

Tuttapposto : recensione del nuovo film con Roberto Lipari e Luca Zingaretti : E’ in uscita nelle sale il nuovo film di Gianni Costantino “Tuttapposto”, scritto e interpretato da Roberto Lipari con Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta e Francesco Russo. Roberto, è uno studente universitario di lettere e filosofia. Si trova in un ateneo dove suo padre è il rettore e la famiglia Mancuso è titolare di quasi tutte le cattedre disponibili. Lì si vendono esami e la raccomandazione è un concetto di uso comune. Roberto è consapevole ...

Il commissario Montalbano - ‘La vampa d’agosto’ mette a dura prova Luca Zingaretti : È un Montalbano d’annata quello in onda lunedì 30 settembre su Rai1 alle 21.25. Le repliche de Il commissario Montalbano che stanno riscuotendo grande successo di ascolti continuano con un episodio del 2008, La vampa d’agosto, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Rossi, Angelo Russo. Il commissario Montalbano ‘La vampa d’agosto’: trama È un agosto caldissimo della torrida estate sicialiana e il ...