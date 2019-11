Logopedia | come e perché aiuta il bambino prematuro e non solo

Fonte : dilei

(Di lunedì 18 novembre 2019) I bambini nati prematuri hanno troppa fretta di venire al mondo e sono oltre 30.000 ogni anno in Italia. Oltre all’assistenza necessaria, e da studiare caso per caso, crescendo potrebbero avere qualche difficoltà nella corretta acquisizione del linguaggio e delle funzioni associate, quali comprensione, apprendimento, emissione di suoni, formulazione di frasi di senso compiuto. Ma la prevenzione può fare molto, a patto che il trattamento diinizi precocemente. A dirlo sono gli stessi logopedisti, che ricordanoil possibile disturbo di linguaggio arrivi alla loro osservazione in ritardo. Cosa succede in questi bambini “Le nascite pretermine non sono da sottovalutare – spiega Tiziana Rossetto, professoressa die presidente della Federazione Logopedisti Italiani (fli.it) – sia per i rischi clinici che possono presentare,l’elevata mortalità, sia per le ...

DrOrtodontico : Il nostro servizio di Logopedia . La causa di questo malfunzionamento risiede molto spesso in una passata parafunzi… - MireyaCillero : @Emilystellaemi2 Bel gesto, ma al giorno d'oggi e trattandosi di una bambina piccola, come mai non è stata protesiz… -