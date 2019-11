Lo store di Huawei potrebbe presto spiccare il volo e fare la fortuna di tanti

Il ban Huawei ad una svolta : Play store e servizi Google non più un miraggio? : Sul fronte ban Huawei da parte del governo USA giungono decisamente buone notizie in questo primo lunedì del mese di novembre. Dopo i primi segnali di apertura degli Stati Uniti nei confronti di quelle aziende americane che desiderano collaborare con il produttore cinese, sembrerebbe proprio che ci sia l'intenzione di conferire le licenze e i permessi giusti per riprendere vecchie partnership, almeno per alcuni attori del mercato. Le nuove ...

Offertone su store online per Huawei P30 Lite - Motorola One Vision - Samsung Galaxy Note 10 e tanti altri : Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Huawei P30 Lite, Huawei P30 Pro, Motorola One Vision, Samsung Galaxy A70 e Galaxy Note 10 L'articolo Offertone su store online per Huawei P30 Lite, Motorola One Vision, Samsung Galaxy Note 10 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Conviene usare l’AppGallery Huawei beta al posto del Play store : guida ai premi : In azione c'è una strategia per promuovere l'AppGallery Huawei da parte del produttore cinese. Lo strumento in sostituzione del Play Store deve essere di certo perfezionato e arricchito ed è per questo motivo che la sua beta dovrebbe essere testata da un gran numero di utenti. Questi ultimi potranno in effetti pure trarre giovamento dalla loro disponibilità con una serie di premi a loro disposizione. Come segnala quest'oggi 14 ottobre anche ...

Huawei P30 Pro come scaricare e installare temi da Huawei Themes store : Huawei Themes Store come si scaricano i temi per Huawei - come installare temi dall'app Store temi su Huawei P30, Huawei P30 Pro

HiSuite Restore è il sistema che permette di installare le app Google su Huawei Mate 30 Pro : Chi possiede un Huawei Mate 30 Pro può installare le app Google tramite l'applicazione HiSuite Restore L'articolo HiSuite Restore è il sistema che permette di installare le app Google su Huawei Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.