Lo schianto del 16enne sull' auto della madre

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Tiziana Paolocci Daniele l'aveva presa di nascosto per fare una bravata: feriti ma salvi i sette amici La passione per i motori era una costantesua vita. E proprio su un'quella vita si è fermata a sedici anni,a provinciale 5, tra Rodeano e San Daniele del Friuli. Daniele Burelli, di Fagagna, in provincia di Udine, è morto nella notte tra sabato e domenica dopo aver sottratto le chiavimacchina allache stava dormendo ed essersi messo al volantevettura con altri sette amici, per fare una bravata. Gli altri, tutti minorenni tra i 15 e i 17 anni, se la sono cavata con qualche ferita, mentre lui non ce l'ha fatta. «Non fate lo stesso errore che ha fatto lui - scrivono ora i suoi genitori e la nonna, lanciando un appello su Instagram - non rischiate la vostra vita per delle cavolate. Vivetela. Questo è un favore che vi chiediamo con il cuore in ...

