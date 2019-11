LIVE Italia-Norvegia | Europei curling 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Scozia – La cronaca di-Russia – La cronaca di-Svezia Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per glidiche si stanno disputando a Helsingborg. Gli azzurri tornano in campo dopo la partita disputata questa mattina contro la Germania. La nostra Nazionale, capace di conquistare la medaglia di bronzo dodici mesi fa, va a caccia delle semifinali. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Simone Gonin, Sebastiano Arman proveranno a mettere in difficoltà gli scandinavi con l’obiettivo di riprendere il proprio cammino verso le fasi finali. L’deve dimenticare in fretta la pesante sconfitta di ieri contro i padroni di casa della Svezia che ha seguito quella subita per mano della Scozia, riprendendo il filo di quanto fatto nell’esordio contro ...

SuperTennisTv : Ci siamo: tra poche ore i nostri azzurri???? scenderanno in campo contro i canadesi???? per dare il via alle… - NekOfficial : In viaggio verso Monaco ascoltando i pezzi nuovi, scrivendo altre melodie con un leggero principio di influenza...… - matteosalvinimi : Pensate se qualcuno della Lega andasse a disturbare le manifestazioni altrui. Questi 'democratici' signori che odia… -