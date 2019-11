LIVE Italia-Norvegia 5-5 | Europei curling 2019 in DIRETTA | gli azzurri tornano in parità

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 End di studio fino al decimo lancio, la casa è libera. 17.59 Meraviglioso Retornaz con il suo ultimo lancio allontana l’unica stone avversaria colorando d’azzurro la casa. 17.54 Fantastica!!!! Tre punti nel sesto end e situazione in: 5-5 17.45 Mosaner lancia la sua stone nel cuore della casa. 17.38 Al giro di boa del match lasi presenta in vantaggio. Glihanno la necessità di rubare la mano agli avversari per riportarsi sotto. 17.35 Ulsrud non sbaglia l’ultima stone e consegna un altro punto ai suoi: 5-2 17.28 Siamo giunti all’undicesimo lancio del quindo end. Glihanno posizionato per il momento tre stone all’interno della casa anche se l’ultima sarà lanciata dalla. 17.23 I risultati delle altre partite: Svizzera-Inghilterra 4-2, Germania-Russia 5-1, ...

NekOfficial : In viaggio verso Monaco ascoltando i pezzi nuovi, scrivendo altre melodie con un leggero principio di influenza...… - SuperTennisTv : Ci siamo: tra poche ore i nostri azzurri???? scenderanno in campo contro i canadesi???? per dare il via alle… - matteosalvinimi : Pensate se qualcuno della Lega andasse a disturbare le manifestazioni altrui. Questi 'democratici' signori che odia… -