LIVE Italia-Canada | Coppa Davis 2019 in DIRETTA | gli azzurri vogliono iniziare con il

LIVE Italia-Germania curling - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri devono rialzarsi per tornare in corsa per le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Scozia – La cronaca di Italia-Russia – La cronaca di Italia-Svezia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg. Gli azzurri tornano in campo dopo la partita disputata nella giornata di ieri per affrontare i teutonici, squadra ostica e organizzata. La nostra Nazionale, ...

DIRETTA Coppa Davis 2019 - LIVE Italia-Canada : orari - tv - streaming e programma : Ci siamo, il grande momento è arrivato: si disputa la prima giornata del nuovo format di Coppa Davis, le Finali, in programma sui campi indoor della Caja Magica di Madrid da oggi a domenica: sei gironi da tre squadre l’una, le sei vincenti e le due migliori seconde approderanno ai quarti di finale, poi ci saranno le semifinali e le finali. L’Italia giocherà la prima sfida del gruppo F contro il Canada oggi a partire dalle 16.00 sul campo ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 72-82 - le azzurre rischiano nel finale ma trovano la vittoria. 22 di Zandalasini - 21 di Sottana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con i 22 punti di Cecilia Zandalasini e i 21 di Giorgia Sottana si chiude questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – DANIMARCA: Tryggedsson 18; ITALIA: Zandalasini 22 FINISCE QUI! Con tantissima sofferenza l’Italia batte un’orgogliosa Danimarca per 72-82, e conquista il primo successo in queste ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 44-56 - le danesi non vogliono mollare nonostante 13 di Sottana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-59 LA BOMBA DI ZANDALASINI! 46-56 Seilund per Jespersen che tira sopra Francesca Dotto, chiama time out Capobianco con 4’26” da giocare nel terzo quarto 44-56 Non molla Tryggedsson, e piazza un’altra tripla 41-56 Sottana per Andrè: arriva il piazzato dai quattro metri, arriva il +15! 41-54 2/2 Ryder Ryder cerca una penetrazione con conclusione impossibile, fallo forse ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 29-40 - allungano le azzurre con tanta Sottana nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-40 OSTARELLO CON IL +11! E sono anche i suoi primi due punti in azzurro! C’è time out in campo 29-38 PENNA! Allunga ancora l’Italia! 29-36 ANDRE’! Di nuovo +7 29-34 Sheikh ancora da tre, sopravvive con le percentuali dalle quali Capobianco aveva messo in guardia la Danimarca 26-34 Sottana! Con il giro e tiro! 26-32 Hesseldal raccoglie il suo stesso rimbalzo e appoggia il ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 18-24 - parziale di 0-10 delle azzurre che trovano le chiavi in difesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – DANIMARCA: Tryggedsson 5; ITALIA: Zandalasini 7 18-24 ZANDALASINI DA TRE! E si chiude così il primo quarto, con l’Italia che negli ultimi due minuti finalmente ha iniziato a farsi sentire in difesa con tutte le conseguenze logiche del caso! Ultimo minuto del primo quarto 18-21 Zandalasini! Dalla media, +3 Italia 18-19 Si fa perdonare Bestagno! Torna avanti ...

LIVE Italia-Svezia curling - Europei 2019 in DIRETTA. Gli azzurri crollano nel sesto end : 3-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48: E i 4 punti arrivano per la Svezia che opera il break con un end da dimenticare per gli azzurri che ora sono sotto 3-7. Partita compromessa per gli italiani 15.45: Attenzione. Italia a forte rischio. Svezia che potrebbe addirittura mettere a segno 4 punti 15.40: End 6: Svezia a punto dopo il lancio di Mosaner. scozzesi che potrebbero andarsi a prendere il doppio punto 15.34: ...

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : si comincia a Gentofte - azzurre chiamate al riscatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 In corso la presentazione delle due squadre, e tra poco anche gli inni nazionali 15:20 Dieci minuti all’inizio del match! 15:15 Per le azzurre quello di oggi è un confronto assai importante, di fronte a un pubblico di duemila persone che attende con ansia una prima volta storica per le danesi alle Qualificazioni europee. Serve, infatti, una vittoria per tenere la barra dritta ai ...

LIVE Italia-Svezia curling - Europei 2019 in DIRETTA. Partono bene gli azzurri - si risollevano gli scandinavi : 2-3 dopo quattro end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20: Casa libera dopo 11 lanci nel quinto end. L’Italia punta a tenere la mano 15.15: Nonm riesce Retornaz ad arginare la precisione svedese. Mano rubata per la Svezia che va sul 3-2 15.12: Mosaner rinforza la guardia centrale, c’è una stone scozzese a punto quando mancano gli ultimi quattro lanci 15.08: Scozia a punto dopo il nono lancio del quarto end. Ora tocca a Mosaner e ...

LIVE Italia-Svezia curling - Europei 2019 in DIRETTA. Che partenza degli azzurri : doppia mano rubata e 2-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53: Dopo il primo lancio di Mosaner due stone azzurre a punto 14.47: End 3: guardia centrale Italia, a sinistra per la Svezia 14.42: Che colpo per l’Italia! Retornaz trova il pertugio giusto e mette in difficoltà Edin che non riesce ad evitare di subire il punto. Seconda mano rubata e 2-0 per gli azzurri che stanno mettendo alle corde gli svedesi 14.37: Ci sono due stone della Svezia ...

LIVE Italia-Svezia curling - Europei 2019 in DIRETTA. Che partenza degli azzurri : mano rubata e 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28: Dopo 5 tiri Italia a doppio punto 14.24: Inizia bene l’Italia e ruba la mano agli svedesi: 1-0 per gli azzurri 14.10: mano agli svedesi 14.06: Iniziata la sfida 14.00: La sfida tra Italia e Svezia inizierà a breve 13.57: Ieri la Svezia ha battuto 6-3 la Danimarca e 8-5 la Svizzera, confermando le ambizioni della vigilia 13.53: In campo anche le azzurre nella Division B. ...

LIVE Moto2 - GP Valencia 2019 in DIRETTA : La gara scatta alle ore 12.50 - gli italiani vogliono l’ultima vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 10 minuti al via del GP di Valencia! La griglia di partenza è ormai pronta per liberarsi. Ultimi dettagli e piloti che cercano la concentrazione 12.38 Nonostante un ottimo warm-up, Alex Marquez sconterà la brutta qualifica di ieri, chiusa al 15esimo posto. Per lo spagnolo è in arrivo una grande rimonta? Mañana toca remontar! Vamos a por todas

LIVE Danimarca-Italia basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre obbligate a vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Danimarca-Italia – Così Italia-Repubblica Ceca Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo impegno dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei femminili 2021. Di fronte c’è la Danimarca. Le azzurre provengono da un esordio molto complicato, e perso per 52-62 contro la Repubblica Ceca al PalaPirastu di Cagliari, nel quale è stata oltretutto ...

LIVE Italia-Svezia curling - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri sfidano il maestro Edin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Scozia – La cronaca di Italia-Russia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg. Gli azzurri tornano in campo dopo le due partite disputate nella giornata di ieri per affrontare i padroni di casa, i grandi favoriti della vigilia per la conquista del titolo sfuggito ...