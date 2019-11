LIVE Italia-Canada | Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Fognini-Pospisil 4-5 | il ligure servirà

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Risposta sulla riga con il dritto di. 30-15 Ancora dritto troppo lungo per, che prova a liberarsi dello scambio. 15-15 Il dritto difinisce out, per via di un nastro poco fortunato. 15-0 Sbaglia il rovescioancora nello scambio. Dritto profondo diche tiene il servizio e si porta sul 5-4 nel 1° set. L’azzurroper rimanere nel parziale. 40-30 Servizio in slice die out il dritto in cross di. 30-30 Stecca ancora il drittosull’attacco profondo di. 30-15 Ace centrale di. 15-15 Largo il dritto incrociato diche non tiene nello scambio prolungato. 15-0 Fa buona guardia a rete, nonostante l’ottimo tentativo di passante di. Tiene la battuta Fabio, ottima giocata con il rovescio in back e...

