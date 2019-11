LIVE Italia-Canada 0-2 | Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Berrettini-Shapovalov 6-7 | 7-6 | 6-7

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41 Tra 30/40′ si svolgerà il doppio, è quasi scontato che Barazzutti si affidi a Fognini e Bolelli. Ricordiamo che una vittoria sarebbe cruciale per continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale. 21.40 Sul 4-3 del terzo tie-break,ha sbagliato una volée che, probabilmente, gli è costata la partita.ha battuto7-6, 6-7, 7-6. E’ stata una partita bellissima. Ilè già sicuro di aver sconfitto l’in questo debutto di, essendo sul 2-0 dopo i primi due singolari. Attenzione però: il doppio sarà fondamentale in ottica azzurra, conterà moltissimo per alimentare la speranza di qualificarsi come migliore seconda. 5-7 Ha vintocerca il diritto in contropiede e la mette nettamente fuori. Seconda da giocare per l’azzurro. 5-6 ...

