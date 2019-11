LIVE Italia-Canada 0-1 | Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Berrettini-Shapovalov 1-0 | l’azzurro

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Due palle break: ace di0-40 Tre palle breakrimane inchiodato sul rovescio, che mette in rete 0-30 Dritto lungo dida posizione scomoda 0-15 Il Falco salvasulla prima di, negando l’ace all’azzurro, poi il canadese approfitta della discesa a rete del romano per infilare un gran passante di dritto in corsa 1-1 Bel dritto dal centro diche si stampa sulla riga di fondo 40-15 Rovescio in uscita dal servizio diche si ferma in rete 40-0 Prima esterna vincente di30-0 Gran risposta disulla seconda di, ma il rovescio sul quale voleva approcciare la rete non supera il nastro 15-0 Seconda carica di1-0, primo ace per il romano 40-0 Gran soluzione di dritto in ...

NekOfficial : In viaggio verso Monaco ascoltando i pezzi nuovi, scrivendo altre melodie con un leggero principio di influenza...… - SuperTennisTv : Ci siamo: tra poche ore i nostri azzurri???? scenderanno in campo contro i canadesi???? per dare il via alle… - matteosalvinimi : Pensate se qualcuno della Lega andasse a disturbare le manifestazioni altrui. Questi 'democratici' signori che odia… -