LIVE Italia-Canada 0-1 | Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Berrettini cerca il pareggio contro

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38: Andiamo a vedere cos’è successo negli altri incontri: in Belgio-Colombia, David Goffin ha battuto nettamente Santiago Giraldo per 6-3 6-2, mentre in Russia-Croazia Andrey Rublev ha superato per 6-3 6-3 Borna Gojo, sostituto di Marin Cilic. 18.33: C’è un solo precedente trae Shapovalov, ed è datato 2018: a San Pietroburgo vinse il canadese, al secondo turno, per 7-6(6) 4-6 6-0. 18.30:, dunque, ha una grande responsabilità. 18.27: Questa superficie, in teoria, dovrebbe aiutarenel servizio. 18.24:dovrà puntare sul suo scherma servizio-dritto per mettere in difficoltà le giocate mancine di Shapovalov. 18.20: Sarà un match molto difficile per, che dovrà affrontare Shapovalov in una grande condizione, come dimostra la finale raggiunta nel 1000 di Parigi-Bercy e la ...

NekOfficial : In viaggio verso Monaco ascoltando i pezzi nuovi, scrivendo altre melodie con un leggero principio di influenza...… - SuperTennisTv : Ci siamo: tra poche ore i nostri azzurri???? scenderanno in campo contro i canadesi???? per dare il via alle… - matteosalvinimi : Pensate se qualcuno della Lega andasse a disturbare le manifestazioni altrui. Questi 'democratici' signori che odia… -