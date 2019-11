LIVE Italia-Armenia | Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA | Zaniolo titolare nel

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella;, Immobile, Chiesa. Ct: Mancini(5-4-1): Ayrapetyan; Hambratsumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, K. Hovhannisyan; Babayan, Grigoryan, Edigaryan, Bergseghyan; Karapetyan. CT: Khashmanyan 20.00 Buonasera e benvenuti allatestuale dipartita valida per la qualificazione ad Euroe per lo storico record in caso di vittoria dell’. Buonasera e benvenuti allatestuale dipartita valida per la qualificazione ad Euro, l’può chiudere con un record storico di vittorie mai accaduto prima, l’già fuori gioca per l’eventuale terzo posto nel girone. Mai l’ha chiuso leaglivincendole ...

