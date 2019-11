Live Italia-Armenia 4-0 Doppietta di Immobile

Italia-Armenia 4-0 Live - doppietta per Immobile! : Italia-Armenia live – Gli azzurri di Roberto Mancini scendono in campo contro l’Armenia per l’ultima gara di qualificazione all’Europeo del 2020. La Nazionale italiana ha già staccato il pass per la fase finale. Avversaria di oggi l’Armenia, battuta all’andata non senza qualche fatica. Gli ospiti sono già fuori da ogni discorso. L’Italia vuole chiudere in bellezza davanti al pubblico del Renzo ...

Live Italia-Armenia 4-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : doppietta personale per Immobile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34′ Goooooooooooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeeeeeee, Zaniolo con l’esterno lancia Immobile che con una finta di tiro salta il portiere e mette in rete a porta vuota, Italia-Armenia 4-0. 32′ PALO!!!! Chiesa supera l’avversario sulla sinistra e si porta davanti al portiere prendendo il palo con un tiro di mezzo esterno. 30′ Gooooooooooooooooooooooooool, ...

Live Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 - 5-4 - è una trincea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e diritto, troppo corta la risposta dell’azzurro. 15-15 Doppio fallo. L’undicesimo per il canadese. 15-0 Berrettini si era difeso benissimo su uno smash di Shapovalov, poi un grave errore di rovescio. Shapovalov va a servire tra i fischi dei tifosi italiani…E’ una corrida ormai. 5-4 Servizio vincente al centro! 40-0 Martella con il diritto Berrettini e ...

Live Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 - 4-3 - finale thrilling : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non muta la costante di questo terzo set: Berrettini fatica al servizio, mentre i turni di battuta di Shapovalov scivolano via rapidi. ACE A USCIRE! 4-3! 40-30 Smash di rabbia da parte di Berrettini. Il canadese sta rispondendo quasi sempre a delle sassate da 220 e più km/h. 30-30 Sulla linea il back di rovescio di Berrettini, Shapovalov la mette fuori di rovescio di pochi centimetri. 15-30 ...

Live Italia-Armenia 2-0 Immobile e Zaniolo : L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l?ennesima...

Live Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 - 3-2 - il romano salva un break-point : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 ACE AL CENTRO IMPORTANTISSIMO! Bravissimo Berrettini che ha annullato una palla-break cruciale! A-40 Diritto sulla riga di Berrettini, stecca il canadese. Altra seconda da giocare… 40-40 Shapovalov tiene in campo la risposta, diritto dell’azzurro, errore di rovescio del canadese. Parità. 30-40 Pazzesco diritto vincente ad incrociare di Shapovalov. Palla-break che può decidere ...

Live Italia-Armenia 2-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Immobile e Zaniolo firmano il vantaggio azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Jorginho imbuca per Immobile che si fa anticipare dal portiere avversario, vicina la terza rete azzurra. 17′ Bonucci prova la verticalizzazione per Di Lorenzo ma il pallone è troppo lungo e finisce fuori. 15′ Barella filtra per Chiesa che prova un tiro cross dalla sinistra, deviazione di un giocatore avversario determinante che manda fuori il pallone. 14′ Per ...

Live Italia-Armenia 1-0 Subito a segno Immobile : L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l?ennesima...

Live Italia-Armenia 0-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : ci prova Chiesa con un destro pericoloso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Chiesa dalla destra punta l’uomo e va al tiro di destro, palla fuori sopra la traversa. 3′ Alto il baricentro dell’Italia, i terzini sono già sulla linea dei centrocampisti. 1′ Subito Italia con Bonucci per Immobile che scambia con Chiesa che prova a ritornargli il pallone ma il passaggio è troppo debole. Inizia la partita! 20.43 Ci siamo è tutto pronto, tra ...

Live Italia-Armenia 0-0 Mancini rincorre il record : L'Italia affronta stasera allo stadio Barbera di Palermo l'Armenia, ultima gara del girone per le qualificazionia Euro 2020. Mancini si può mettere al petto l?ennesima...

Live Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 7-6 si va al terzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace esterno dell’azzurro. 15-0 Diritto strettissimo di Berrettini, errore di Shapovalov con il rovescio. 7-3 SERVIZIO E ROVESCIO LUNGOLINEA! MATTEO BERRETTINI PORTA LA SFIDA AL terzo! Un tie-break sontuoso per il romano! 6-3 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! LA PARTITA E’ GIRATAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Berrettini ha vinto uno scambio interminabile! Ha alzato a dismisura il LIVEllo del ...

Live Italia-Armenia 0-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : si parte al Renzo Barbera! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Ci siamo è tutto pronto, tra poco il fischio d’inizio. 20.40 Entrano in campo le due squadre, inni nazionali in corso. 20.37 Mancano solamente cinque minuti all’ingresso in campo delle due squadre, tra poco inni nazionali. 20.34 La situazione nel girone J delle Qualificazioni a Euro 2020 è ben delineata. Italia prima a punteggio pieno con nove vittorie su nove (27 punti). ...

Live Italia-Armenia 0-0 - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : si comincia - Immobile e Chiesa titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 Dei cinque marcatori azzurri nelle sfide del 2012 e del 2013 con l’Armenia, solo Alessandro Florenzi fa ancora parte dei convocati per questo match: Pirlo, De Rossi, Osvaldo e Balotelli gli altri a segno per l’Italia. 20.28 Armenia e Italia si sono già affrontate in due occasioni, per le Qualificazioni al Mondiale 2014: per gli Azzurri un successo in trasferta (3-1) e un pareggio in casa ...

Live Italia-Canada 0-1 - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Berrettini-Shapovalov 6-7 - 5-5 finale di secondo set vibrante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Matteo Berrettini ora servirà per rimanere nel match. Obiettivo tie-break per l’azzurro. 5-6 Berrettini mette in rete la risposta di diritto. 40-15 Shapovalov va a rete e chiude con la volée di diritto. 30-15 Servizio al corpo, esce la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-15 Si riscatta subito con una gran prima ed un comodo smash. 0-15 Doppio fallo del canadese. E’ il ...