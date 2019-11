L' iter della manovra entra nel vivo L' incognita è Renzi

Maltempo Lazio : danni in un tratto della ferrovia Roma-Viterbo : A causa dell’interruzione per danni da Maltempo nella tratta Sant’Oreste – Catalano, in entrambe le direzioni di marcia, la programmazione dei treni sulla ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo è stata rivista e sono stati attivati bus navetta sostitutivi. L'articolo Maltempo Lazio: danni in un tratto della ferrovia Roma-Viterbo sembra essere il primo su Meteo Web.

Palermo : a Palazzo delle Aquile la firma della 'Carta delle donne leader nel Mediterraneo' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Un documento programmatico per la realizzazione della 'Carta delle donne leader nel Mediterraneo'. L'appuntamento è venerdì 15 novembre, alle 10, a Palazzo delle Aquile, a Palermo, dove si ritroveranno e confronteranno le 20 donne leader nel Mediterraneo presenti in ci

Allerta Meteo - AVVISO e BOLLETTINI estremi della protezione civile : allarme ROSSO al Sud per il “Ciclone Mediterraneo” : Allerta Meteo – Una vasta e profonda saccatura insiste sulla nostra penisola, accentuando il tempo perturbato, specie al sud con contributo di correnti nord-africane. Da domani, il centro di questa importante depressione si porterà sul tirreno centro-meridionale ed estenderà i fenomeni su gran parte del territorio, intensificando ulteriormente la ventilazione ed in generale incrementando le precipitazioni che potranno risultare ...

Allerta della Protezione Civile per il ciclone mediterraneo in arrivo : temporali e venti tempestosi al Sud : Un'Allerta meteo ufficiale è stata diramata dalla Protezione Civile per l'arrivo del ciclone mediterraneo che apporterà forte maltempo al centro-sud da domani, di cui vi abbiamo parlato...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per la Tempesta Mediterranea : bollettini pesantissimi - allarme ARANCIONE per Lunedì al Sud : Allerta Meteo – Un profondo centro depressionario, posizionato attualmente tra la Sardegna e le isole Baleari, scendendo verso il Nord Africa, innescherà un intenso flusso di correnti meridionali, fortemente perturbate, che impatteranno sulle regioni ioniche italiane. Dal pomeriggio di Lunedì, e per gran parte della giornata di martedì, precipitazioni temporalesche, con particolari caratteristiche di persistenza e intensità, interesseranno ...

Danimarca - profanate oltre 80 lapidi di un cimitero ebraico la sera dell’anniversario della Notte dei cristalli : oltre 80 lapidi sono state rovesciate, dipinte di verde e sfregiate con graffiti antisemiti. L’atto vandalico è stato denunciato dal sindaco Torben Hansen della cittadina danese Randers precisando che “abbiamo uno dei più antichi siti di sepoltura ebraici, risalente al 1807, e lo custodiremo sempre”. Secondo quanto riportato sul giornale locale Randers Amtsavis, la cittadina nel XIX secolo ospitava 200 ebrei, la più grande ...

Minorca : a novembre l’isola della calma delle Baleari ospiterà Starlight - il congresso sull’astroturismo : Dal 28 al 30 novembre nel suggestivo scenario dell’isola di Lazareto a Minorca, si terrà la seconda edizione di Starlight, il congresso internazionale dedicato all’astroturismo, che vedrà partecipazione di oltre 50 professionisti locali ed internazionali. La fondazione Starlight ha scelto Minorca come sede del congresso in quanto l’isola è stata nominata destinazione turistica e riserva Starlight, dopo che numerosi esperti e appassionati hanno ...

Imperia capitale della cultura dell’olio e della dieta mediterranea : “OliOliva” ad Imperia dall’8 al 10 novembre, oltre ad offrire un ricco programma di eventi e di attività in cui l’olio extravergine è il protagonista, il prossimo fine settimana sarà anche palcoscenico per approfondimenti culturali e focus tematici di livello internazionale con la partecipazione di un panel di relatori di rilievo. Quest’anno il tema da analizzare è legato alla candidatura della cultura olivicola a patrimonio immateriale Unesco, ...

Migranti - in Grecia è stretta sull’accoglienza : stop ricorsi dopo rifiuto dell’asilo - detenzione più lunga - abolito criterio della “vulnerabilità” : Tornata nel 2019 a essere la principale porta di ingresso dei Migranti in Europa, la Grecia decide per la stretta sull’accoglienza. Il Parlamento di Atene ha adottato nella notte fra giovedì e venerdì un progetto di legge controverso che inasprisce le regole sui richiedenti asilo, nonostante le critiche da parte del Consiglio d’Europa e di numerose organizzazioni internazionali, fra cui Amnesty International. Il testo è stato votato dalla ...

Palermo - crolla il pavimento della cappella al cimitero : madre e figlia precipitano nell’ossario : Dramma sfiorato nel giorno d’Ognissanti nel Palermitano. Due donne sono rimaste ferite nel cimitero di Balestrate. Mentre deponevano i fiori nella tomba del loro congiunto il pavimento della cappella di famiglia ha ceduto e le due donne sono precipitate nell'ossario sottostante. La madre è grave.Continua a leggere

Ricerca scientifica del Dipartimento di Agraria della Mediterranea premiata allo Smau 2019 : Una Ricerca sviluppata dal Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, diretto dal prof. Giuseppe Zimbalatti, nell’ambito del progetto PON dal titolo “Modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine di oliva prodotto in Calabria” si è aggiudicata il prestigioso premio per l’innovazione Smau 2019 Milano. In particolare il gruppo di Ricerca, formato esclusivamente da ...

Sos Mediterranée - le foto della nave Ocean Viking in mare da 10 giorni : Il 18 ottobre scorso la nave ha soccorso 104 migranti a largo della Libia ma non è ancora riuscita a portarli a terra. Italia e Malta hanno detto "no" all'attracco dell'imbarcazione. A bordo ci sono due donne incinte e 41 minori

La Pasta di Gragnano - la storia e tre ricette della regina della dieta mediterranea : Vado dove mi porta la Pasta. Cioè a Gragnano in Campania, a una manciata di chilometri da Napoli. Dove oltre 20 pastifici portano ancora oggi avanti la tradizionale manifattura che ha origine fin dal XVI secolo. Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP ha messo dunque nero su bianco le regole (e la ricetta) per continuare a produrre paste di altissima qualità, qualsiasi sia il loro formato. Perché innanzitutto quel che ...

Spagna - la salma di Francisco Franco spostata dal cimitero della Valle dei Caduti. Ora i resti del Caudillo lontani da quelli delle sue vittime : “Finalmente inizia la democrazia”, “è un giorno di festa nazionale”. Ma anche: “Non era necessario” e “è uno show elettorale”. Ieri, 24 ottobre, i resti del dittatore spagnolo Francisco Franco sono stati riesumati dalla tomba del mausoleo della Valle dei Caduti e trasferiti in elicottero al cimitero del Pardo, dove sono sepolti i regnanti di Spagna, allontanando così la salma del Caudillo da quella del resto dei soldati franchisti e dei ...