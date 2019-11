L’Italia ha battuto 9-1 l’Armenia nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020

Calcio - Roberto Mancini e L’Italia da record : 10 vittorie - battuto il filotto di Pozzo. Una lenta risalita - testa di serie agli Europei : Roberto Mancini è entrato ufficialmente nella storia del Calcio italiano diventando il primo Commissario Tecnico della Nazionale a vincere 10 partite consecutive. L’attuale tecnico degli azzurri, grazie al successo contro la Bosnia Erzegovina ottenuto ieri nell’ambito delle qualificazioni agli Europei 2020, ha infatti battuto lo storico record che apparteneva all’indimenticabile Vittorio Pozzo: 9 vittorie consecutive tra il ...

Calcio - Mondiali under 17 2019 : un gol clamoroso di Oristanio fa esultare L’Italia - Ecuador battuto 1-0. Si vola ai quarti : Prosegue alla grande il cammino della Nazionale italiana under 17 nei Mondiali di Calcio di categoria in terra brasiliana. I ragazzi di mister Carmine Nunziata volano ai quarti di finale (a 32 anni di distanza dall’ultima apparizione in questa manifestazione tra le prime otto per il Bel Paese) dopo una spettacolare e tesissima partita con l’Ecuador negli ottavi: gli azzurrini si sono imposti per 1-0 con una rete stupenda di Oristanio ...

Maltempo Tropicale sulL’Italia : +28 - 2°C a Termoli - battuto il record storico di sempre a Novembre [DATI] : Giornata storica oggi, Martedì 5 Novembre 2019, per la climatologia italiana: le temperature hanno raggiunto valori elevatissimi lungo tutta la fascia medio-Adriatica, superando in più casi i +28°C. Con una massima di ben +28,2°C, la storica stazione meteorologica dell’aeronautica militare di Termoli ha battuto il suo record storico di caldo mensile che era di +27,6°C e in ogni caso molto recente, in quanto risaliva al 5 Novembre ...

L’Italia Under 17 di calcio ha battuto il Messico e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiale : La nazionale italiana di calcio Under 17 ha battuto il Messico per 2 a 1 in una partita dei gironi dei Mondiali in corso in Brasile, e si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale. L’Italia è andata in vantaggio

Mondiali Under 17 – Vittoria e qualificazione per L’Italia - Messico battuto e ottavi di finale in tasca : La squadra di Nunziata supera il Messico nei minuti di recupero, ottenendo così il pass per gli ottavi di finale della rassegna iridata Obiettivo raggiunto per l’Italia ai Mondiali Under 17, gli azzurri infatti conquistano il pass per gli ottavi di finale battendo il Messico, bissando la Vittoria ottenuta all’esordio contro le Isole Salomone. Una prestazione solida quella degli azzurri, che riescono a piegare a proprio favore ...

Siria - L’Italiana che ha combattuto con l’Ypj : “Dare armi ai curdi e sanzioni alla Turchia”. Martedì decisione su sua sorveglianza speciale : Chiede sanzioni alla Turchia e aiuti ai curdi impegnati nel Nord della Siria. Maria Edgarda Marcucci, 28 anni, ha militato nell’Unità di protezione delle donne (Ypj) al fianco di combattenti curde e non. Martedì tornerà in tribunale insieme a Paolo Andolina e a Jacopo Bindi: la Digos della questura di Torino e la procura hanno chiesto che il Tribunale applichi la sorveglianza speciale contro di loro perché sono considerati socialmente ...

L’Italia ha battuto 48-7 il Canada nei gironi della Coppa del Mondo di rugby : La Nazionale maschile di rugby ha battuto 48-7 il Canada nel secondo turno dei gironi della Coppa del Mondo in corso in Giappone. A Fukuoka l’Italia era ampiamente favorita e ha confermato le attese ottenendo una vittoria larga e quindi