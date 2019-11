LETTERA Non sarà solo l' Ilva a chiudere | l' Italia andrà in ginocchio

L’Inter : «La LETTERA di minacce è arrivata a noi - non a Conte» : È un po’ come il MasterMind, è stato indovinato il colore ma non la posizione. La lettera con le minacce ad Antonio Conte effettivamente esiste, nonostante la smentita della moglie che l’ha etichettata come bufala. Notizia che è stata data questa mattina in esclusiva dal Corriere della Sera. Con una dichiarazione all’agenzia Ansa, l’Inter ha precisato che: In relazione alle notizie pubblicate oggi, l’Inter precisa ...

Minacce a Conte - l’Inter allo scoperto : “la LETTERA è arrivata in sede - non a casa dell’allenatore” : Il club nerazzurro ha reso noto con una comunicazione che la lettera di Minacce inviata a Conte è stata spedita alla sede della società Non è stata recapitata nell’abitazione di Antonio Conte la lettera minatoria Contenente un proiettile, bensì presso la nuova sede dell’Inter. A renderlo noto è lo stesso club nerazzurro, con una nota ufficiale inviata all’ANSA: “in relazione alle notizie pubblicate oggi, si precisa ...

LETTERA aperta di Paolo Brosio : “A Live non è la D’Urso le mie parole sono state distorte da una schiera di opinionisti” : Riceviamo e pubblichiamo: Ieri sera ho partecipato alla trasmissione Live NON E’ LA D’Urso condotta da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5 dove è stato affrontato l’argomento delle suore incinte in Sicilia, di alcuni presunti episodi di violenze e di pedofilia che sarebbero stati posti in essere da sacerdoti delle diocesi italiane, e ancora di altri episodi di preti che sono stati scomunicati perché si sono sposati con altri uomini e che ...

Francesco Chiofalo non molla : nuova LETTERA d’amore per Antonella : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non sono tornati insieme (per il momento) Francesco Chiofalo non si arrende. Il Lenticchio di Temptation Island sta facendo davvero di tutto per riconquistare l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, che l’ha mollato dopo aver scoperto un tradimento con una commessa romana. In questi mesi il personal trainer ha fatto di tutto […] L'articolo Francesco Chiofalo non molla: nuova lettera ...

LETTERA/ Il card. Ruini e quella "lotta continua" che non fa bene al paese : L'intervista di Camillo Ruini al "Corriere", in cui l'ex presidente Cei ha detto che la Chiesa deve dialogare anche con Salvini, ha sollevato obiezioni

Catanzaro in crisi - la LETTERA del presidente Noto ai tifosi : “minacce ed aggressioni non ci appartengono” : “Nella consapevolezza di quanto la diffusa e intensa passione per i colori giallorossi sia uno dei tratti distintivi e identitari della Citta’ di Catanzaro, nonche’ nella certezza assoluta dell’atto d’amore compiuto nell’accettare una sfida tanto ardua e complessa, mi vedo costretto mio malgrado, anche a nome dell’intero Gruppo che fa capo alla famiglia Noto, a rivolgermi direttamente a tutti i ...

Manovra - LETTERA dell'Ue : "Chiarimenti entro domani". Conte : "Non siamo preoccupati" : L'attesa lettera della Commissione Europea, destinata al Ministro Gualtieri, è arrivata come previsto. L'Ue ha chiesto chiarimenti all'Italia, che dovranno arrivare entro domani "per consentire alla Commissione di tenerli in considerazione prima di dare l’opinione formale sulla Manovra". La richiesta di chiarimenti è arrivata dopo l'analisi effettuata sul Documento programmatico di Bilancio perché da questo si evince che la Manovra "non ...

Manovra - LETTERA Ue all'Italia : non rispetta riduzione debito - chiarimenti entro domani : L'annunciata lettera Ue all'Italia sulla Manovra è arrivata. Nella missiva della Commissione europea si sottolinea il mancato rispetto della riduzione del debito e si chiedono...

Manovra - LETTERA Ue all'Italia : non rispetta riduzione debito - chiarimenti entro domani : L'annunciata lettera Ue all'Italia sulla Manovra è arrivata. Nella missiva della Commissione europea si sottolinea il mancato rispetto della riduzione del debito e si chiedono...

Manovra 2020 - la LETTERA dell’Ue all’Italia : «Non rispetta i patti sulla riduzione del debito» : Il piano presentato dal governo italiano a Bruxelles «Non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020», scrive la Commissione europea

Brexit - Johnson ha chiesto il rinvio dell’uscita al 31 gennaio (con una LETTERA Non firmata). Ma Gove : “Usciremo dall’Ue il 31 ottobre” : La lettera con cui il Regno Unito chiede un nuovo rinvio per l’uscita dall’Ue è arrivata a Bruxelles, ma in calce non c’è la firma del primo ministro. E’ lo stratagemma utilizzato da Boris Johnson per tenere tutto insieme: l’obbligo di chiedere l’estensione derivante dalla la legge anti-no deal – approvata a settembre dai suoi oppositori in Parlamento per obbligarlo a farlo laddove un accordo di divorzio ...

«Non fare lo sciocco - ti chiamo dopo» L’insolita LETTERA di Trump a Erdogan : Il 9 ottobre il presidente americano scrive al suo omologo turco aprendo a un compromesso con i curdi siriani. La replica del «sultano»: «L’ho gettata nella spazzatura» - La trappola logica in cui è finito Donald Trump (l’analisi di G.Sarcina)

Donald Trump - la folle LETTERA a Erdogan : "Non fare lo sciocco - ti ricordi il pastore Brunson?" : Donald Trump ci ha provato con una lettera. Il presidente americano ha inviato una missiva al suo omologo turco Recep Erdogan per far chiedere che cessassero le ostilità e le incursioni contro i curdi-siriani. In linea teorica sarebbe una mossa apprezzabile, il problema è che il contenuto della miss

Siria - la LETTERA di Trump a Erdogan : “Non essere stupido - non voglio distruggere l’economia turca”. Ma il ‘Sultano’ non si ferma : “Caro presidente, lavoriamo per un buon accordo! Non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone e io non voglio essere responsabile della distruzione dell’economia turca. E ti puoi fidare che lo posso diventare”. Inizia così la lettera che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato il 9 ottobre al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, il giorno in cui la Turchia ha ufficializzato ...