Le recensioni di Shenmue 3 saranno disponibili due giorni dopo il lancio del gioco

(Di lunedì 18 novembre 2019) Leper l'attesissimo3 nonpubblicate dalla stampa specializzata fino al 21 novembre, duel'uscita deldel 19 novembre su PS4 e Epic Games Store.Questa notizia arriva dal giornalista di VG247 Kirk McKeand, che ha twittato, "Data di uscita di3 - 19 novembre. Embargo per la recensione di3 - 21 novembre. È una novità."Alcuni hanno ipotizzato che il publisher Deep Silver, stia cercando di assicurarsi che il titolo arrivi prima nelle mani dei giocatori USA, visto che iluscirà il 21 novembre negli Stati Uniti, mentre il 19 in Europa. Il publisher, dunque, avrebbe scelto di non "rovinare" ilUSA conin arrivo dall'Europa.Leggi altro...

