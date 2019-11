Le mosse dei magistrati di Milano su ArcelorMittal

Fonte : agi

(Di lunedì 18 novembre 2019) Si fa sempre più severo lo sguardo della giustizia milanese su. Sia di quella civile che invita la multinazionale a non spegnere gli altiforni in attesa che si definisca la causa, sia di quella penale che individua in alcuni reati fallimentari e nell'ipotesi di false comunicazioni al mercato le contestazioni al momento ancora a carico di ignoti. Mentre, con una mossa a sorpresa, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve i sindacati sulla vicenda, il passo deiè spedito. A quanto si è appreso, il giudice civile Claudio Marangoni deciderà entro il 4 dicembre sul ricorso d'urgenza presentato dai commissari straordinari della ex Ilva secondo i quali Arcelor Mittal si sarebbe resa responsabile di "un inadempimento plateale e conclamato" del contratto d'affitto con "danni incalcolabili all'economia". Non una data casuale: ...

Zeneizoide : @ArturoP66023286 @Signorino978 profezia... o sapeva già le mosse successive sulla scacchiera mondialista?... chissa… - akiralovebot : Ho appena scoperto che il tempo influenza alcune mosse dei pokemon i'm shook - lesinamargheri2 : @PoliticaPerJedi Io mi limiterei a commentare le mosse dei partiti. Non dei twittaroli compulsivi -