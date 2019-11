Le idee dei ristoratori che innovano il mondo del vino

20 idee per liberarsi a novembre dal pensiero dei regali di Natale : Tra cui un'alga a palla, una casa sull'albero, storie di fantasmi dall'antica Roma, una tazza che tiene caldo il caffè americano e una macchina per farlo

Crollo di ponte Morandi - le idee dei familiari delle vittime per il memoriale : In vista della realizzazione del memoriale, che al momento non è incluso nel progetto dello studio Boeri, sono molte le proposte arrivate dai familiari e dalle istituzioni

Festa dei nonni il 2 ottobre : significato e idee per i regali : Quando chiudi gli occhi e pensi ai ricordi della tua infanzia, loro sono sempre presenti: dolcezza, tenerezza e solidità, un sinonimo vero e proprio della parola famiglia. Stiamo parlando dei nonni, patrimonio dell’umanità nonché caposaldo dell’amore per i nipoti grandi e piccoli. Talmente importanti e fondamentali nella vita e nelle dinamiche di qualsiasi nucleo famigliare che è impossibile non riconoscere il loro ruolo e festeggiarlo alla ...

Sciopero 27 settembre sui cambiamenti climatici. La scienza e la politica - gli allarmi e le buone prassi : ecco le idee dei nostri blogger : Cortei in 130 Paesi nel mondo e in 160 città italiane. Tutti in piazza per lo Sciopero globale che chiude la Week for Future, iniziata venerdì scorso e organizzata nelle stesse giornate in cui all’Onu era in corso il vertice sul clima. Studenti, attivisti e cittadini oggi scendono di nuovo per le strade dopo gli strike del 15 marzo e del 24 maggio col sostegno anche del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti (M5S), che ha invitato i ...

idee e significati dei tatuaggi con i gatti : Il gatto è un animale elegante, anticonformista, libero e indipendente e sono tante le persone che decidono di imprimere sulla pelle l’amore per questo felino. I tatuaggi di gatti sono tra i più richiesti, non solo dagli appassionati ma anche da chi vuole lanciare un messaggio ben preciso. Vediamo alcuni esempi di tattoo con gatti da cui prendere ispirazione e scopriamone il significato. tatuaggi di gatti: simbologia nella storia Fin ...

idee e significati dei tatuaggi mandala : Colori, linee complesse e significati profondi rendono i mandala tattoo davvero bellissimi. Si tratta di tatuaggi femminili molto particolari ed eleganti, con una precisa simbologia che si adattano ai desideri di tutte. I fiori, le figure geometriche o la rosa mandala si adattano molto bene ad un tatuaggio sulla caviglia o sul collo del piede, ma sono perfetti anche sul braccio e sulla spalla. Trasmettono dei messaggi importanti e ricchi di ...