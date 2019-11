Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 18 novembre 2019) Lesuper hot nell’intervsitade Le. Infaitt, le gemelle Silvia e Giulia Provvedi hanno partecipato alla famosade Le. Ad un anno dalla partecipazione in coppia alla terza edizione del Grande Fratello Vip, che si era conclusa con il podio conquistato dalla sorella mora, la forza delle gemelle canterine è ildi essere sempre insieme. E, a quanto pare, anche la loroè stata in comune: «L’abbiamola stessa sera, senza saperlo, con due ragazzi che erano amici. Ce lo siamo dette il giorno dopo. Però non ci siamo mai scambiate i fidanzati, anzi indi uomini abbiamo gusti molto diversi», hanno confessato a Le. Silvia è più grande di circa un quarto d’ora rispetto a Giulia e, secondo lei, è ed è la più nervosetta tra le due, «se si arrabbia è la fine: sembra un pincher!», ha detto la sorella. ...

infoitcultura : Le Donatella, intervista doppia hot a Le Iene: «La nostra prima volta? L'abbiamo fatto la stessa sera» - zazoomblog : Le Donatella: preferenze musicali e sessuali - Le Iene - Donatella_55 : RT @BeLifeForever: In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex ministro ha spiegato le sue ragioni: 'Ho fatto risparmiare soldi allo Stat… -