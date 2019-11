Le colonie israeliane non sono contrarie al diritto internazionale La

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 18 novembre 2019) Gli Usa non considerano piùallein Cisgiordania: lo ha detto il segretario di stato Mike Pompeo in una conferenza stampa. Una frase, questa, che ha suscitato lo sdegno dei palestinesi. Pompeo con queste parole ha rinnegato un’opinione legale del dipartimento di Stato: “Dopo aver esaminato attentamente tutti gli argomenti di questo dibattito giuridico, abbiamo concluso che l’insediamento delledi civili in Cisgiordania non è contrario al”.La dichiarazione Usa è stata accolta positivamente da Israele perché, dichiara l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, riflette “una verità storica: che il popolo ebraico non è colonialista straniero in Giudea e Samaria (Cisgiordania,ndr)”. Nella nota si legge ancora: ...

