Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli Diramazione Roma nord, per programmatidi pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 20 di giovedi’ 21 alle 7 di venerdi’ 22 novembre, sara’il ramo che, dallodiRomano, immette sulla SS4, verso Rieti. In alternativa si consiglia di percorrere loin direzione di Roma/Romano e seguire le indicazioni per SS4, verso Rieti. L'articolodidaproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Lavori stradali: notte di giovedì chiuso svincolo da Fiano a Salaria: Roma – Sulla A1… - LuceverdeRoma : #Roma #lavori - Laterale Via Casilina, LAVORI STRADALI TERMINATI E RIAPERTURA dalle ore 00:00 del 18 novembre 2019… - news_ravenna : Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 18 novembre -