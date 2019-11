L’Amica Geniale 2 in onda in primavera su Rai1 e la terza stagione è già ufficiale | le

L’Amica Geniale - nella primavera 2020 la nuova serie : una svolta per la produzione di fiction : É il secondo capitolo tratto dal besteller della quadrilogia di Elena Ferrante. La messa in onda è prevista per la primavera del 2020 su Rai1.

Ultimo ciak per L’Amica Geniale 2 - fine riprese per la seconda stagione Storia del Nuovo Cognome : Dopo mesi trascorsi tra Napoli, Ischia e Pisa, chiude il set della seconda stagione de L'Amica Geniale, intitolata Storia del Nuovo Cognome come l'omonimo libro da cui è tratta. Il secondo capitolo della saga di Lila e Lenù, le due amiche protagoniste della tetralogia di Elena Ferrante da oltre 10 milioni di copie vendute nel mondo, è atteso su Rai1 nei primi mesi del 2020, ma non ha ancora una data d'uscita: le riprese per la regia di ...

Ricordate Lila de ‘L’Amica geniale’? Arriva una notizia grandiosa per l’attrice : Ludovica Nasti è una delle grandi protagoniste della serie televisiva della Rai, ‘L’amica geniale’, tratta dal romanzo scritto da Elena Ferrante. Nella serie ambientata nella Napoli degli anni Cinquanta interpreta la piccola Lila, amica di Elena, la cui attrice è Elisa Del Genio. Il suo successo è stato enorme, grandioso ed a tratti anche inaspettato. Per chi non la conoscesse, la fiction racconta la storia di queste due ...

Il cast de L’Amica Geniale 2 si sposta a Pisa per la famosa scena della scatola? : Il cast de L'Amica Geniale 2 si è spostato a Pisa per le ultime scene prima della fine delle riprese di questo capitolo. Dopo le vacanze ad Ischia e le scene in centro a Napoli per la bella Lila, adesso tocca ad Elena fare i conti con la sua versione "adulta" in quel di Pisa. Chi ha letto i libri e, in particolare, Storia del nuovo cognome, sa bene che dopo il diploma, Elena si sposterà a Pisa per studiare all'Università ed è proprio in ...

