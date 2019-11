L’Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato incostituzionale il divieto di usare le maschere

Steam deve consentire ai suoi utenti di rivendere i videogiochi - ha stabilito L’Alta Corte di Parigi : Il Tribunal de grande instance de Paris, l’Alta corte di Parigi, ha stabilito che i cittadini europei devono essere liberi di rivendere i videogiochi acquistati in formato digitale su Steam, così come possono fare per i classici titoli acquistati fisicamente