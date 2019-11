L’abito couture «giallo shocking» di Michelle Obama | firmato Schiaparelli

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 18 novembre 2019) In Balenciaga In CushnieIn Emilia WicksteadIn Sally LaPointeIn AkrisIn AdeamIn Christian SirianoIn RodarteIn Rachel Comey In Jonathan Simkhai In Tom FordIn Cushnie et OchsIn Tanya TaylorIn Lafayette 158Ilè sempre stata una tonalità chiave nel guardaroba di, soprattutto dal momento in cui ha lasciato la Casa Bianca. L’ex First Lady infatti, da quando non copre più un ruolo istituzionale, ha iniziato a sperimentare sempre di più con la moda, sfoggiando spesso look con un pizzico di stravaganza per dare ulteriore brio alle sue mise eleganti. Ne è un esempio l’abitodi Balenciaga sfoggiato l’anno scorso in occasione della presentazione di Becoming a Brooklyn, accostato a un paio di stivali ultra scintillanti. Un colore vivace e radioso cheha indossato ancora una volta all’American Portrait Gala di domenica 17 novembre, ...

