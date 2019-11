La prima foto con la sua piccola! Ed è subito pioggia di cuoricini per la neo mamma

La reunion dei My Chemical Romance è ufficiale : la prima foto della band dopo 6 anni : dopo i rumors e le indiscrezioni non ufficiali sulla reunion dei My Chemical Romance, la conferma ufficiale arriva dalla stessa band attraverso una foto pubblicata sui canali social. L'immagine, secondo la band, è stata scattata il 15 novembre e mostra gli elementi seduti al centro della sala prove in un momento di riposo. La foto è stata pubblicata nelle ultime ore e non riporta didascalie, ma la conferma di un ritorno sulle scene è data da ...

L’Amica Geniale 2 in onda in primavera su Rai1 e la terza stagione è già ufficiale : le foto di Storia del Nuovo Cognome : Terminate lo scorso ottobre le riprese dei nuovi episodi, è ora ufficiale l'arrivo de L'Amica Geniale 2 in onda in primavera su Rai1: un anno e mezzo dopo il debutto in Italia della co-produzione Hbo-Rai Fiction, la nuova stagione ispirata al secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del Nuovo Cognome, andrà in onda a fine stagione televisiva sull'ammiraglia Rai. Anche stavolta sono otto gli episodi che raccontano ...

Demi Lovato - prima foto social di coppia con Austin Wilson : Demi Lovato esce con Mike Johnson Nuova presunta fiamma per Demi Lovato. Demi Lovato non è più single. La 27enne cantante ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram la prima foto di coppia con Austin Wilson, tatuatissimo volto da modello.prosegui la letturaDemi Lovato, prima foto social di coppia con Austin Wilson pubblicato su Gossipblog.it 14 novembre 2019 10:25.

Chiara Ferragni - la foto alla prima del suo documentario a New York. Ma i fan notano un dettaglio : «Non è possibile» : Chiara Ferragni, la foto alla prima del suo documentario a New York. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile». L'influencer più famosa del mondo è...

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi fotografati per la prima volta con il loro bimbo : Qualche mese fa, Gabriele Parpiglia aveva annunciato che Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi erano diventati genitori. La coppia, molto chiusa, ha preferito mantenere il massimo riserbo, anche se poi dopo alcuni mesi dopo la nascita del bimbo la notizia è trapelata. Adesso il settimanale "Diva e Donna" ha paparazzato Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sorridenti e felici insieme al loro primogenito. Bernardeschi insieme alla sua ...

Napoli - ‘devi toccare il suolo prima di volare’ : Lozano rompe il silenzio stampa - il post social è carico di significato [FOTO] : Hirving Lozano rompe il silenzio stampa del Napoli con un post social: il messicano rivolge un messaggio a se stesso e ai tifosi partenopei Clima abbastanza rovente in casa Napoli. Dopo l’ammutinamento dei giorni scorsi, la crisi di risultati e diversi fatti di cronaca che hanno coinvolto le mogli di alcuni calciatori, la situazione è alquanto delicata. I calciatori sono in silenzio stampa e complice la sosta per le nazionali hanno ...

“Sembri la Madonna!”. Ilary Blasi così non si era mai vista prima. E la foto non poteva certo passare inosservata : Ilary Blasi non smette mai di stupire. Qualche ora fa lei e l’ex campione della Roma Francesco Totti erano finiti al centro dell’attenzione per un video girato da un’amica della coppia, nel quale si vedevano marito e moglie nel letto, dopo una serata trascorsa a Londra in un locale. Ora però lo scatto sorprendente è stato postato dalla stessa conduttrice televisiva e showgirl, che su Instagram ha regalato un’immagine di sé ben diversa dalle ...

Domenica In - Mara Venier insultata prima della diretta per questa foto. Perde la brocca : "Dove devi andare..." : Mara Venier è stata insultata per aver postato sul suo profilo Instagram, a poche ore dall'inizio di Domeni In, su Rai uno, una foto che la ritrae insieme con il bellissimo nipotino Giulio, il figlio di Elisabetta Ferracini. Lo scatto non è piaciuta a una sua follower che ha rivolto delle accuse mol

Maltempo - prima neve a Cortina - fino a 40cm in Alto Adige : in quota fiocchi abbondanti [FOTO e VIDEO] : L’autunno ha cominciato a fare sul serio dopo un inizio stagione con temperature primaverili: prima importante nevicata in quota sulle Alpi, anche in Val d’Aosta. neve da Cortina ad Asiago, montagne finalmente imbiancate e prime sciate sulle Dolomiti in programma per domenica. I primi fiocchi hanno iniziato a cadere due notti fa, ma tra ieri e oggi le nevicate si sono fatte più copiose ed estese nella regione, scendendo fin nei ...

Freddo e Maltempo - sulle Alpi la prima neve della stagione : scenario da fiaba [FOTO e VIDEO] : prima nevicata importante della stagione oggi sulle Alpi, con fiocchi fin in collina e accumuli seri ad alta quota. In Piemonte sta nevicando addirittura a Santa Maria Maggiore, ad 800 metri di altitudine nel Verbano-Cusio-Ossola. Ma gli accumuli di neve più importanti si stanno registrando al Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sulle Dolomiti. Nevica con accumuli seri fino a 1.200 metri di altitudine, tanto che ...

James Middleton e Alizee Thevenet : «La nostra prima foto di famiglia» : James Middleton e Alizee Thevenet confermano il fidanzamentoJames Middleton e Alizee Thevenet confermano il fidanzamentoJames Middleton e Alizee Thevenet confermano il fidanzamentoJames Middleton e Alizee Thevenet confermano il fidanzamentoJames Middleton e Alizee Thevenet confermano il fidanzamentoJames Middleton e Alizee Thevenet confermano il fidanzamentoJames Middleton e Alizee Thevenet confermano il fidanzamentoJames Middleton e Alizee ...

Shay Mitchell ha svelato il nome della figlia - pubblicando la prima tenera foto con la piccola : Un nome molto particolare The post Shay Mitchell ha svelato il nome della figlia, pubblicando la prima tenera foto con la piccola appeared first on News Mtv Italia.

Risultati Serie B - 11^ giornata – Benevento - c’è la prima fuga : Empoli KO - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si torna subito in campo dopo le gare di martedì e mercoledì. Si chiude una settimana ricca di impegni con il terzo turno (l’11°) in sette giorni. Nel primo anticipo in campo Spezia e Chievo, il match si conclude a reti inviolate (0-0). Cinque le gare al sabato, quattro alle 15 ed una alle 18. Grande prestazione del Perugia che sbanca Crotone e si rilancia prepotentemente in classifica, ...

Matthew Rhys è il nuovo Perry Mason : prima foto della serie prodotta da Robert Downey Jr. : La HBO è pronta a lanciare il nuovo Perry Mason. La rete via cavo ha divulgato la prima immagine della miniserie che vede Matthew Rhys nel ruolo del protagonista. Dopo aver lasciato la parte all'ex star di The Americans, Robert Downey Jr. sarà presente in qualità di produttore esecutivo. Il progetto è basato sull'omonimo personaggio creato dall'autore Erle Stanley Gardner, che ha pubblicato oltre ottanta tra romanzi gialli e racconti brevi. ...