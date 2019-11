La nuova fidanzata di Francesco Sarcina è una studentessa di 20 anni

Francesco Monte a Verissimo parla di Giulia Salemi e della sua nuova fidanzata che è la sosia di Monica Bellucci : La nuova compagna di Francesco Monte sicuramente farà parlare molto di sé. Ha 33 anni, è di Molfetta, città di 70 mila abitanti in provincia di Bari, è bellissima tanto sa essere uguale a Monica Bellucci. Si chiama Isabella De Candia ed è una splendida modella dagli occhi enormi verdi e dai capelli castani. Francesco Monte ne è perdutamente innamorato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato del suo nuovo amore da Silvia Toffanin ...

Brooklyn Beckham avrebbe una nuova fidanzata : l’attrice Nicola Peltz : La scorsa estate era finita la storia con Hana Cross The post Brooklyn Beckham avrebbe una nuova fidanzata: l’attrice Nicola Peltz appeared first on News Mtv Italia.

Raffaele Sollecito ha una nuova fidanzata - che rivela : "Tutto è nato da mia somiglianza con Amanda Knox" : Il ragazzo, che fu ingiustamente accusato dell'omicidio di Meredith, ritrova il sorriso accanto ad Andreea Mihaela Ghorghe...

Raffaele Sollecito ha una nuova fidanzata : “Con lei è amore vero”. Foto : A 12 anni dall’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia, Raffaele Sollecito è tornato di recente a parlarne a Open. Come è tristemente noto, la studentessa inglese fu sgozzata nell’appartamento che condivideva con l’americana Amanda Knox e per quel delitto efferato c’è stato un solo condannato in via definitiva, Rudy Guede. Amanda e Raffaele vennero assolti solo dopo un iter giudiziario controverso terminato nel 2015. “A quella ...

Verissimo - Raz Degan e la nuova fidanzata : ‘È una sirena’ : Raz Degan ufficialmente è ospite di Verissimo per celebrare i 25 anni dello spot che lo rese famosissimo pronunciando la frase ‘Sono solo fatti mie’ però si sa non si può mica parlare per 20 minuti di uno spot e Silvia Toffanin indaga sulla sua vita privata anche grazie alla proiezione di una foto in cui compare una ragazza in un paesaggio da sogno. View this post on Instagram Do you believe in ...

Raz Degan ha una nuova fidanzata : “Con lei sto bene”. La confessione a Verissimo : Raz Degan è tornato in tv come ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, in occasione dell’anniversario dal suo primo spot pubblicitario. Vi dice niente la frase “Sono solo fatti miei”. Lo slogan è passato alla storia. E dire che ha rischiato di non sostenerlo quel provino. Il modello ha raccontato che quel giorno era molto in ritardo e non aveva modo di avvisare la produzione. Poi invece è arrivato e, nonostante fosse sudato e bagnato dalla ...

Raz Degan nuova fidanzata - in intimità a Verissimo : “Mi sto imbarazzando!” : Verissimo, Raz Degan ospite sabato 9 novembre: il ricordo del provino del primo spot pubblicitario Raz Degan è stato ospite a Verissimo nella puntata di sabato 9 novembre in occasione dell’anniversario dal suo primo spot pubblicitario. Questo almeno doveva essere il motivo dell’intervista, ma Silvia Toffanin non si è lasciata sfuggire l’occasione di fare anche […] L'articolo Raz Degan nuova fidanzata, in intimità a ...

Cremonini - la confessione sulla nuova fidanzata : Cesare Cremonini si racconta e parla per la prima volta della nuova fidanzata. Lei è Martina Maggiore, misteriosissimo compagna del cantante che per oltre un anno è rimasta nell’ombra. La coppia ha vissuto lontano dai riflettori la relazione fino a qualche mese fa quando i fan avevano notato la vicinanza fra i due al matrimonio di Uccio, celebre collaboratore di Valentino Rossi. Martina era apparsa sorridente accanto a Francesca Sofia ...

Flavio Briatore : 'Benedetta Bosi non è la mia nuova fidanzata'/ 'Lei è solo un'amica' : Flavio Briatore al telefono con Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, smentisce che Benedetta Bosi sia la sua nuova fidanzata.

Cesare Cremonini a Vanity Fair parla del padre scomparso e della nuova fidanzata : Cesare Cremonini intervista a Vanity Fair: le dichiarazioni prima dei 40 anni Cesare Cremonini si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair, nel numero in edicola da mercoledì 6 novembre. L’ex leader dei Lunapop è in una fase importante della sua vita: il prossimo marzo compirà 40 anni, di recente ha perso il […] L'articolo Cesare Cremonini a Vanity Fair parla del padre scomparso e della nuova fidanzata proviene da Gossip e ...

Domenica In Massimo Boldi parla della sua nuova fidanzata : Massimo Boldi è stato ospite a “Domenica In” da Mara Venier che lo saluta affettuosamente parlando subito della nuova compagna che le è stata presentata dall’attore qualche tempo fa. Descritta come una donna speciale Massimo si commuove: «Sì, è arrivata dopo la morte della povera Marisa», e l’attore si commuove al ricordo della moglie scomparsa. Mara stessa parla di questo dolore molto forte: «A lungo ti ho visto cercare di ...

Biagio D'Anelli - nuova fidanzata/ Chi è? Foto : 'Anche l'uomo più forte ha bisogno...' : Chi è la nuova fidanzata di Biagio D'Anelli? L'opinionista di Barbara D'Urso ha pubblicato una Foto che lo vede assieme ad una bella mora

Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore e la sua nuova fidanzata di 49 anni più giovane : “Fa rabbrividire” : “Fa rabbrividire”. Non usa mezzi termini Elisabetta Gregoraci per commentare il nuovo flirt del suo ex marito, Flavio Briatore, la 20enne Benedetta Bosi, di 49 anni più giovane di lui. La showgirl si trova in California assieme al figlio Nathan Falco, avuto proprio da Briatore, e incalzata dalle domande dei suoi followers su Instagram si è lasciata andare dopo giorni di silenzio e ha detto la sua commentando lo scoop e gli scatti ...

Flavio Briatore ha una nuova fidanzata : Benedetta Bosi ha 49 anni meno di lui : Ha vent’anni, quarantanove meno di lui. Benedetta Bosi, studentessa di legge, è la nuova fidanzata di Flavio Briatore. Il settimanale “Chi” ha pubblicato in esclusiva le foto del loro weekend romantico a Malindi in Kenya. Gossip a parte, la giovane sembra tenere molto alla sua privacy: dopo la pubblicazione delle foto da parte del giornale, ha cancellato il suo account Facebook e ha reso privato il profilo ...