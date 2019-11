La nuova Coppa Davis al via a Madrid | subito Italia-Canada

Parte la nuova Coppa Davis : la scommessa da 2 - 5 miliardi di Piqué e soci : È il complesso sportivo ‘Caja Magica’ di Madrid ad ospitare, da oggi a domenica, le prime Finals della Coppa Davis con il format rinnovato. Sui campi indoor e con tetto mobile, si affronteranno 18 squadre divise in sei gironi: l’Italia è nel gruppo F, con Canada e Stati Uniti. La formula sembra più quella di un […] L'articolo Parte la nuova Coppa Davis: la scommessa da 2,5 miliardi di Piqué e soci è stato realizzato da ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo Amsterdam 2019 : nuova vittoria per Bebe Vio : vittoria per Bebe Vio nella tappa della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica in programma ad Amsterdam: in Olanda l’azzurra, nella terza giornata di gare, ha vinto nel fioretto femminile Categoria B, battendo nell’atto conclusivo per 15-4 la cinese Zhou Jingjing, dopo aver piegato, con identico punteggio, la russa Irina Mishurova in semifinale e l’altra cinese Kang Su nei quarti, mentre agli ottavi aveva ...

Corrado Barazzutti : “Non mi piace la nuova Coppa Davis - l’Italia punta al massimo. Sinner il più forte under 18 al mondo” : L’Italia si presenta con grandi ambizioni alla Caja Magica di Madrid dove dal 18 al 25 novembre si disputerà la Coppa Davis. La nostra Nazionale può essere una delle grandi outsider per la vittoria finale, il capitano Corrado Barazzutti è molto convinto dei mezzi dei propri ragazzi come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport: “Non mi piace il format della nuova Davis che ne esce solo svilita però siamo ...

Coppa del Mondo di rugby 2019 – All Blacks eliminati - nuova Zelanda nel baratro : “è la fine del mondo” : Grossa delusione per la Nuova Zelanda dopo la sconfitta degli All Blacks in Coppa del Mondo di rugby 2019: le reazioni di giornali e tifosi Storica impresa dell’Inghilterra in Coppa del Mondo di rugby 2019: i ragazzi di Eddie Jones hanno sconfitto i campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda. Gli All Blacks sono stati detronizzati, incassando la prima sconfitta dopo 33 vittorie consecutive. Imbattuti dal 2007, i neozelandesi ...

Inghilterra-nuova Zelanda - semifinale di Coppa del Mondo di rugby - in diretta TV : E la prima attesissima semifinale, si gioca sabato mattina a Yokohama: le informazioni e i link per seguirla in diretta e in chiaro a partire dalle 10

L’Italia è stata eliminata dalla Coppa del Mondo di rugby dopo l’annullamento della partita contro la nuova Zelanda : Gli organizzatori della Coppa del Mondo di rugby in corso in Giappone hanno deciso, in accordo con la federazione mondiale, di cancellare due partite dell’ultimo turno della fase a gironi del torneo, Inghilterra-Francia e Italia-Nuova Zelanda, in programma sabato mattina