La musica che fu ribelle

musica - il nuovo album dei Management è una ricerca intima (ma anche social) del duo hard-pop : “Il giovane corre veloce, ma è il vecchio che conosce la strada”, recita un antico detto maori, che pare esser stato vergato per i Management, duo hard-pop formato dal cantante e autore dei testi, Luca Romagnoli, e dal polistrumentista Marco Di Nardo, saliti alla ribalta già da qualche anno, dopo aver pubblicato dischi dal sound punk-rock nostrano e caratterizzati da una forte connotazione socio-politica. “Ci chiedono di continuo se siamo ancora ...

"La narrativa che hai creato non esiste" : la risposta dell'etichetta che possiede la musica di Taylor Swift : Tay aveva denunciato il fatto di non potersi esibire sulle sue vecchie canzoni

musica e pallone - Giovanni Allevi si racconta : “tifo Ascoli e so fare qualche palleggio. In Giappone amano l’inno della Serie A” : Giovanni Allevi racconta la sua passione per il calcio: il pianista, tifoso dell’Ascoli, svela la passione dei Giapponesi per l’inno della Serie A L’inno della Serie A, ‘O generosa’, aveva destato qualche perplessità ai primi ascolti, salvo poi essere riconosciuto ed apprezzato come tanti altri capolavori venuti fuori dal genio Musicale di Giovanni Allevi. Il famoso pianista italiano, intervistato ...

Spotify conferma che sta lavorando ai testi delle canzoni sincronizzati con la musica : Un portavoce di Spotify ha confermato che la società sta testando la possibilità di offrire i testi dei brani musicali sincronizzati con al musica in riproduzione in un numero limitato di mercati, probabilmente per non perdere terreno rispetto a Apple Music che ha introdotto i testi live con il lancio di iOS 13. L'articolo Spotify conferma che sta lavorando ai testi delle canzoni sincronizzati con la musica proviene da TuttoAndroid.

Torna la Music Week : perché Milano è la capitale della musica : Torna la settimana dedicata alla filiera del settore. Che ai piedi del Duomo continua a crescere: boom di pubblico ai concerti e discografia in crescita. La kermesse diventa associazione di scopo

Le cuffie Sony che spengono il rumore e accendono la musica : Sony: le nuove cuffie cuffie WF-1000XM3Sony: le nuove cuffie cuffie WF-1000XM3Sony: le nuove cuffie cuffie WF-1000XM3Sony: le nuove cuffie cuffie WF-1000XM3Sony: le nuove cuffie cuffie WF-1000XM3Wireless, con tecnologia di eliminazione del rumore, compatte e dotate di alta qualità sonora. Questa la carta di identità delle cuffie Sony WF-1000XM3 che offrono in versione compatta le più alte prestazioni che cerchiamo nelle cuffie tradizionali. ...

6 novembre - all’Auditorium Parco della musica Michela Murgia con ‘Io Non Odio’ : Roma – IO NON ODIO giunge al suo terzo appuntamento e prosegue il suo percorso di sensibilizzazione degli studenti partendo dall’analisi del linguaggio e delle parole della violenza, per arginare omofobia, razzismo, bullismo e sessismo. Il 6 novembre presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il progetto per le scuole IO NON ODIO – promosso dalla Regione Lazio – Assessorato Turismo e Pari Opportunità, ...

"Effetto musica" e il valore di Radio Techetè - : Paolo Giordano Dunque l'effetto nostalgia canaglia non è vincente soltanto in tv dove TecheTechetè su Rai1 fa ascolti stellari. Ma anche in Radio ha un senso ben preciso, a metà tra l'effetto divulgativo (la Radio del passato ha un tesoretto che vale la pena scoprire) e quello comparativo. Ascoltando i programmi Radiofonici di decenni fa, si può capire meglio quanto questo media sia riuscito a rinnovarsi. Oltre a essere divertente da ...

Auditorium di Roma : tra i candidati ai vertici di Fondazione musica anche Pieremilio Sammarco - ex datore di lavoro di Raggi : C’è anche l’avvocato Pieremilio Sammarco fra i candidati ai vertici dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il legale ex difensore (e socio) di Cesare Previti e, soprattutto, ex datore di lavoro della sindaca Virginia Raggi ai tempi del suo tirocinio per l’accesso alla professione forense, ha partecipato alla manifestazione d’interesse per il rinnovo dei vertici della Fondazione Musica per Roma, probabilmente la più importante istituzione ...

Torino capitale dei festival di musica elettronica in Italia. E questo fine settimana c’è anche Artissima : Torino è la capitale dei festival di musica elettronica in Italia. È un dato di fatto. Se la città ha in parte perso quel ruolo di “laboratorio di avanguardia musicale” che si era guadagnata negli anni ’90 grazie a una miriade di band e club in grado di dare una direzione locale e nazionale a un certo rinnovamento sonoro (tra le primae citiamo ovviamente Subsonica e Africa Unite, tra i club basta dire la parola Murazzi per aprire un universo), ...

musica e poesia - il sacerdote Cosimo Schena impazza su Spotify con 'Ti ho Trovato' : Un sacerdote pugliese ultima star di Spotify. Si chiama Cosimo Schena, è nato a Brindisi e ha 40 anni. Forse neanche lui avrebbe potuto immaginare un tale successo. Soprannominato dai suoi fans il Poeta dell'Amore, don Cosimo interpreta personalmente le sue composizioni poetiche, recitandole con l'accompagnamento di brani strumentali. Sua l'idea di pubblicare tutte le sue poesie in formato audio e interpretarle personalmente. Ha iniziato da poco ...

Bce - Lagarde saluta Mario Draghi e cita la canzone “Anthem” di Leonard Cohen : “Visto che entrambi amiamo la musica…” : “Caro Mario, hai giocato un ruolo centrale nel ritorno alla stabilità” nel momento più difficile della crisi “hai capito – fra i pochi a quel tempo – il potere della destabilizzazione legato rischi che si autoalimentavano”. Lo ha detto Christine Lagarde nel discorso letto in occasione della cerimonia di congedo di Mario Draghi dalla presidenza della Bce. La Lagarde ha elogiato – fra le qualità di Draghi ...

Achille Lauro : «La musica che ascoltavo da bambino è diventata un ricordo malinconico» : I fan hanno già potuto assaporare il sound di “1990” durante il tour di successo “Rolls Royce Tour” che ha infiammato i club d’Italia nelle scorse settimane. “1990” (Sony Music), scritto da Achille Lauro, prodotto dallo stesso con Boss Doms e Gow Tribe, parla di un amore ossessivo e possessivo. Il sound è ispirato a La Bouche, mentre la cover rimanda a una foto iconica di Britney Spears, segnando il primo capitolo di una nuova serie di brani che ...

Roberto Cacciapaglia : la musica che cura il mondo : Sulla scena musicale italiana e mondiale dagli anni ’70, Roberto Cacciapaglia è un pianista e compositore sensibile e geniale che ha abbattuto i confini dei generi musicali sin da quando, al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dove studiava composizione, ha iniziato ad interessarsi di musica elettronica e di tecniche innovative di registrazione. La sua ricerca compositiva ed espressiva lo ha portato ad integrare le sue ...