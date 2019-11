“La mia vita a Londra | nel mondo machista della finanza Ma qui gli stage sono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Per chi sogna una carriera nellanon c’è posto migliore di. “Perché, come dicono i londinesi, puoi fare solo una scelta: o qui o New York“. Gaia Corbetta, 26 anni, analista attuariale – cioè esperta di gestione dei rischi dei mercati – parla dal quinto piano di un grattacieloCity, il cuore finanziariocapitale inglese. Qui da tre anni si sta facendo spazio nel settore delle assicurazioni, da quando ha lasciato l’Italia per terminare i suoi studi a Brighton prima e dare il via alla sua carriera apoi. Una scelta (quasi) obbligata per Gaia: “Sapevo che in Italia avrei avuto meno possibilità. In Inghilterra, invece, vincono meritocrazia, orari flessibili e salti di carriera più rapidi. Da subito mi hanno dato grandi responsabilità e permesso di continuare a studiare, pagandomi i libri e concedendomi un giorno a ...

