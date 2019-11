La marea si assesta | Venezia per ora tira il fiato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Serenella Bettin L'acqua non supera i 150 centimetri. Turisti a caccia di selfie tra i malumori dei cittadini- «Ini sono in ginocchio solo quando pregano», così ieri il sindaco diLuigi Brugnaro dopo che lain città è scesa. Si è arrestata a 150 centimetri e oggi scuole aperte. La vita riparte. Ci vorrà tempo. Ieri ancora completamente in ammollo. «Se il vento gira, se cambia il vento, allora forse ci salva», ma il vento, il vento non cambia e alle 13 laha avuto il suo picco. Ancora una volta. Ancora un altro giorno.in ammollo. Una lunga giornata quella di ieri, in attesa che lapassasse, bloccati su un ponte. Arriviamo ache è mattina presto. Ini parlano per strada, è domenica, giorno di festa, ma le previsioni non sono le migliori. Sperano cambi il vento, che si porti via un po' di scirocco, ma il vento ...

