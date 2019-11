La Ferrari ci mostra dove può arrivare il Napoli se non si fermano le ostilità

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Ammutinamento 1 ad ammutinamento 2. Cosa succede quando non si guarda in faccia la realtà. Quando non si gestisce una situazione ad alta tensione e ci si illude che tutto magicamente possa tornare a posto. Parlare a nuora perché suocera intenda. Ovviamente le condizioni dellae delnon sono sovrapponibili. Ma ci sono affinità, soprattutto nel concetto di fondo. Allaè accaduto un imprevisto che nello sport,non esistono patti di sindacato né lobby che tengano, per fortuna capita non di rado. La realtà ha travolto le premesse. Il campo, in questo caso la pista, ha ribaltato le gerarchie. La scuderia di Maranello ha cominciato l’anno con Vettel primo pilota e poi nel corso della stagione Leclerc si è dito più veloce, più affidabile, più performante. Più volte i due si sono beccati, si sono resi protagonisti di reciproche scorrettezze. Laha ...

alberto_banelli : A #Bologna ho visto finalmente le opere di Luigi Ghirri. Progetti fatti per #Ferrari e #Bulgari e altre aziende neg… - MaxoCar_Com : Maserati Zagato Mostra #bugatti #ferrari #porsche @cars - venti4ore : A MARANELLO L’UNIVERSO FERRARI IN MOSTRA -