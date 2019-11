La dieta che non pesa!

Diabete tipo 2 : la dieta ideale e i reali effetti dell’alimentazione vegetariana - vegana - chetogenica e paleolitica : Un Giro d’Italia a tavola con le ricette ‘diabetically correct’ della SID: “Per questa iniziativa – ricorda il professor Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID) – abbiamo coinvolto i tutti i responsabili regionali della SID chiedendo loro di inviarci delle ricette regionali gustose e amiche della salute. Per alcune di loro stiamo mettendo a punto delle vere e proprie video-ricette con l’aiuto di chef stellati, ...

dieta 3 per dimagrire con poche regole : La Dieta 3 per dimagrire con poche regole. Ecco come funziona e cosa si mangia per perdere peso. Menù

dieta con poche verdure : tutta colpa di un gene : Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto a che fare con una persona che proprio non può vedere le verdure. Grazie alla scienza oggi sappiamo cosa si cela dietro alla difficoltà nel mangiarle. Uno studio che verrà presentato a Philadelphia durante i lavori del congresso dell’American Heart Association ha infatti indagato in maniera approfondita la situazione, scoprendo l’esistenza di un gene che, per alcune persone, rende le ...

Una dieta rivoluzionaria che si chiama dieta del 17 e serve a far perdere 9 kg in 17 giorni : Un dietologo, Michael Moreno ha pubblicizzato la sua Dieta che è chiamata “Dieta del 17” perché promette di far perdere 9 Kg in 1soli 17 giorni. Il dietologo Michael Moreno è americano e spoeiga che questa Dieta si divede inn tre fasi e in ogni fase si perdono tanti chili. La prima fase prevede l’0asunzione di 1200 calorie mangiando carne magra, , verdure senza amidi, due yogurt bianchi, due frutti con basso indice glicemico, ...

dieta coi cavolfiori : assorbe zuccheri e colesterolo e stimola il metabolismo : Seguire una Dieta caratterizzata dalla presenza di cavolfiori è un’ottima idea per la salute. L’ortaggio in questione, appartenente alla famiglia delle Crucifere, è caratterizzato da diverse proprietà benefiche. In questo novero è possibile ricordare innanzitutto la presenza di fibre, essenziali per ottimizzare i livelli di sazietà e per stabilizzare il colesterolo cattivo LDL. Grazie all’assunzione di fibre è inoltre possibile ...

Bambin Gesù - alla scoperta della dieta chetogena per mangiare con più gusto : Roma – 30 postazioni, 15 famiglie e gli chef del gambero Rosso. Sono gli ingredienti che hanno animato Ketocooking, il corso di cucina chetogena rivolto ai pazienti e alle loro famiglie per spezzare con gusto la monotonia e le difficoltà di una dieta obbligata. L’incontro, organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si è tenuto a Roma sabato 9 novembre presso la Città del gusto del Gambero Rosso, con il patrociniodell’Associazione ...

Alla scoperta della dieta chetogenica : alleata di epilessia e malattie metaboliche : 30 postazioni, 15 famiglie e gli chef del gambero Rosso. Sono gli ingredienti che hanno animato Ketocooking, il corso di cucina chetogena rivolto ai pazienti e alle loro famiglie per spezzare con gusto la monotonia e le difficoltà di una dieta obbligata. L’incontro, organizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si è tenuto a Roma sabato 9 novembre presso la Città del Gusto del Gambero Rosso, con il patrociniodell’Associazione Italiana Glut ...

dieta dei 3 giorni per perdere qualche chilo : menù : La Dieta dei 3 giorni per perdere qualche chilo è una Dieta depurativa e drenante. Ecco il menù completo dei 3 giorni per dimagrire

dieta - via libera a funghi e tartufi : ecco perché fanno bene alla salute : Gli esperti hanno elencato le proprietà nutrizionali e salutistiche dei due alimenti principi della cucina autunnale

La dieta che protegge dall’Alzheimer : tutti i cibi da preferire per combattere demenza e infiammazione : Tra le principali cause di morte, ai primi posti, ci sono le malattie cerebrovascolari, le varie forme di demenza e l’Alzheimer, malattia sempre più diffusa nel mondo, e che nel nostro Paese colpisce circa 600mila persone. La crescita di queste patologie – spiega Rita Bugliosi sull’Almanacco della Scienza del CNR – è ovviamente legata all’invecchiamento della popolazione, tema al quale l’Accademia dei Lincei ...

La dieta che ci fa bene è ottima anche per il pianeta : (foto: Pixabay) Le scelte alimentari sono una roba complessa. Mangiare è un atto necessario alla vita, ma non si mangia di certo solo per soddisfare un bisogno. Tralasciando gli aspetti conviviali legati alle tavole, quello che si sceglie di mettere nel piatto è il risultato di fattori diversi: disponibilità economiche, gusti, filosofie alimentari. Si può mangiare in modo da attenersi a quelli che sono i principi di una sana alimentazione – ...

dieta senza zuccheri : dimagrire in salute : La Dieta senza zuccheri per dimagrire in salute è semplice da seguire. Ecco un menù facile e gli alimenti che si possono mangiare