La Casa di Carta | allo studio uno spin off Confermata la quinta stagione

Netflix lavora già allo spin-off de La Casa di Carta - ma su quale personaggio? : Se ne parla già da un paio d'anni, ma la conferma dell'esistenza di un progetto di spin-off de La Casa di Carta è arrivata soltanto dalle parole del regista e produttore della serie Jesús Colmenar, intervenuto questo weekend insieme a Pedro Alonso, l'interprete di Berlino, ad una premiazione durante il Festival Internazionale del Cinema di Almería. Secondo Colmenar, che fa parte della Casa di produzione spagnola Vancouver Media, ...

Al via le riprese della nuova serie di Alex Pina - il creatore de La Casa di Carta : Sky Rojo in arrivo su Netflix : Sono appena iniziate, col primo ciak battuto l'11 novembre a Madrid, le riprese della nuova serie di Alex Pina, il creatore de La Casa di Carta e sceneggiatore di Vis a Vis e Il Molo Rosso (El Embarcadero), nonché fondatore della società di produzione Vancouver Media. La nuova serie di Alex Pina per Netflix si intitola Sky Rojo ed è un racconto d'azione tutto al femminile di cui si conoscono ancora pochi dettagli, così come è ancora ignoto ...

Taylor Mega ha già dimenticato Giorgia : “Mi attrae Alba Flores de La Casa di carta” : Taylor Mega oggi è single ma è attratta da Alba Flores, Nairobi ne La casa di carta Taylor Mega ha voltato pagina. È già finita infatti la liaison con Giorgia Caldarulo, nota ai più per il ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne. Dopo la polemica scoppiata qualche settimana fa le due si sono lasciate: […] L'articolo Taylor Mega ha già dimenticato Giorgia: “Mi attrae Alba Flores de La casa di carta” proviene da Gossip e Tv.

E se Il Professore de La Casa di Carta non fosse stato Alvaro Morte? Parla l’attore che ha rifiutato il ruolo : Ci sono treni che passano raramente nella vita, ma può anche accadere che due di essi passino nello stesso momento, a distanza ravvicinata, e si debba scegliere al volo quale prendere: è quello che è successo all'attore Javier Gutiérrez, che avrebbe potuto impersonare Il Professore de La Casa di Carta, ma ha rinunciato al ruolo perché già impegnato in un altro film in cui credeva moltissimo. Oggi sembra impossibile immaginare Il Professore ...

Le serie tv spagnole da vedere assolutamente - da Vis a Vis a La Casa di Carta : Mai come negli ultimi anni il mercato dell'audiovisivo spagnolo è cresciuto espandendosi ben oltre i confini nazionali, soprattutto grazie alla distribuzione sulle piattaforme streaming di molti contenuti prodotti in lingua spagnola, ma quali sono le serie tv spagnole da vedere assolutamente per scoprire il mondo della serialità iberica? Dai titoli più famosi e ormai diventati una moda (vedi il fenomeno mondiale La Casa di Carta) a quelli ...

Netflix al Lucca Comics 2019 con The Witcher e La Casa di Carta - ecco gli eventi dedicati : Lucca Comics 2019: Netflix porta The Witcher trasformando la città nel Continente. Presente anche La Casa di Carta con un padiglione dedicato alla serie. Il programma. Il Lucca Comics and Games si avvicina, e dopo l’annuncio di Sky che porterà l’anteprima di His Dark Materials il 2 novembre (leggi qui) anche Netflix aveva annunciato che avrebbe portato due serie tv. Una è The Witcher, una novità che arriverà nel 2020, e l’altra ...

Ufficiale il cast dello spin-off di Vis a Vis - tornano Sandoval e Román per una trama in stile Casa di Carta : Il cast dello spin-off di Vis a Vis è completo ed Ufficiale. E soprattutto lascia pensare che la nuova serie abbia molto a che vedere con l'originale da cui è tratta. L'epopea carceraria di Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), sprovveduta impiegata coinvolta in una truffa dall'uomo che amava, continua fuori dal carcere dopo anni di detenzione nei terribili penitenziari di Cruz del Sur e Cruz del Norte, luoghi in cui ha sperimentato sulla ...

Netflix : gli abbonati al terzo trimestre 2019 - i dati di Stranger Things - La Casa di Carta e altro : Netflix cresce di 6.8 milioni di abbonati in tutto il mondo. I dati di Stranger Things, la Casa di Carta, e molto altro Dopo dei risultati al di sotto delle aspettative, annunciati da Netflix per il secondo trimestre del 2019, il terzo pare sia andato meglio, leggermente al di sotto delle aspettative interne annunciate tre mesi fa. Nel trimestre appena passato, da luglio a settembre, Netflix ha guadagnato 6.8 milioni di abbonati paganti, ...

Le serie più viste su Netflix - divulgati i dati della piattaforma su Stranger Things - La Casa di Carta - Unbelievable : Come noto, Netflix non divulga dati sulle visualizzazioni dei titoli del suo catalogo, ma il documento sugli utili del terzo trimestre del 2019 presentato agli investitori traccia un quadro abbastanza chiaro di quelle che sono le serie più viste di Netflix, almeno nell'ultimo periodo (luglio-settembre). Il gigante dello streaming, stretto tra i concorrenti storici e le nuove piattaforme in arrivo (da Disney+ a HBO Max) afferma di non temere ...

“La Casa di Carta 5 già confermata da Netflix” : riprese al via a gennaio 2020? : La Casa di Carta 5 è già nei piani di Netflix: il rinnovo per un quinto capitolo della saga dei rapinatori in tuta rossa capitanati dall'enigmatico Professore sembra già cosa fatta, secondo fonti attendibili, sebbene manchi ancora l'annuncio ufficiale da parte della piattaforma. A riferirlo è uno dei portali televisivi spagnoli più affidabili, che riporta in esclusiva la notizia del rinnovo de La Casa di Carta per la sua quinta ...

La Casa di carta - rumors spagnoli : Netflix avrebbe rinnovato la serie per una quinta parte : La casa di carta 4 non ha ancora una data di debutto su Netflix e già si parla della quinta parte. Nella giornata di ieri 14 ottobre il sito spagnolo FormulaTv ha pubblicato la notizia del rinnovo anticipato. Stando al rumor, Netflix avrebbe dato il via libera alle riprese del quinto ciclo di episodi che dovrebbero iniziare nel 2020. Se fosse così, andrebbero a coincidere con la distribuzione internazionale della quarta stagione annunciata da ...

Serie tv : «La Casa di Carta 4 sarà una bomba» : La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3La Casa di Carta 3Più dramma e meno azione. È questa la promessa che Álex Pina, produttore e showrunner della Casa di Carta, stringe con i fan per la quarta stagione della Serie, che sarà disponibile su Netflix a gennaio del 2020. Gli otto episodi, che sono già stati girati in estate, vedranno, infatti, un rallentamento ...

La Casa di Carta : quinta stagione in arrivo? : Il Professore (Alvaro Morte) La Casa di Carta prosegue? Pare proprio si sì: le avventure del Professore sembrano destinate a non termine con la quarta stagione. Nelle scorse ore, il portale web FormulaTv ha infatti riportato l’indiscrezione secondo cui Netlix avrebbe innovato, per un quinto ciclo di episodi, la serie spagnola con protagonista Alvaro Morte. Le nuove riprese, che dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020, coinciderebbero ...